體育推手獎 副總統陳建仁肯定企業付出

體育署長林德福（左起）頒獎給台灣山葉機車總經理武田真二。（台灣山葉機車提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕106年體育推手獎表揚典禮在台北舉行，多達42個企業、團體與個人受到肯定，副總統陳建仁親臨頒獎致詞時表示，一個星期前台灣史上最高層次賽會的台北世大運圓滿落幕，大家都見證體台灣選手優異表現，而這些體育推手們不但是台灣運動堅實後盾，更是選手奪金不可或缺的一塊拼圖。

陳副總統說，世大運台灣371位選手囊括90面獎牌，所有參賽國排第3，創下空前佳績，他們就是真正台灣英雄，但每位英雄的養成，不是一年半載就可達到，必須從小扎根、從基本功做起，除了靠選手自身努力和堅持，政府政策也很重要，當然更得仰賴企業團體幫忙，以及許多幕後默默付出的無名推手，共同提供資源和經驗傳承來培育，因此他要代表政府向各界致上最高敬意和謝意：「各位體育推手，有你真好。」

體育署長林德福指出，今年第9年舉辦「體育推手獎」，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等共計42個單位獲獎。 而本次獲獎單位中，中華電信、台灣電力、合作金庫商銀、國泰人壽保、台灣土地銀行等5家企業同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，更是難能可貴。