中職》雙重奏家開「爆爆雞」 回「嘉」請隊友吃

陳重羽、陳重廷父親（右一）帶著近百份爆爆雞，前來宴請統一獅隊友。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕統一獅新秀「雙重奏」陳重羽和陳重廷的父母親在嘉義開炸雞店「阿爆的爆爆雞」，在當地頗具知名度，今天獅隊來到嘉義比賽，陳重羽和陳重廷自掏腰包買75份爆爆雞請隊友吃，獅隊也「團購」送給前300名進場的球迷。

「雙重奏」父親陳柏誠表示，因為弟弟是雞肉經銷商，因緣際會下他才賣炸雞，原本只想「打帶跑」，沒想到可以賣這麼久，一開就是15年。

為什麼店名叫「爆爆雞」？陳柏誠解釋，因為這樣叫比較好記、順口，加上把炸雞放入油鍋都會發出「剝、剝、剝」的聲音，所以叫「爆爆雞」，原本以前有開放加盟，但太累且景氣不好，後來就沒有給人家加盟了。

陳重羽（右一）請統一獅隊友吃家中小吃「爆爆雞」。（記者廖耀東攝）

陳重羽、陳重廷小學開始打棒球，陳柏誠說，兩兄弟小時候活動力好又很皮，別人都是拉單槓，他們直接爬到單槓上玩，體育老師看到就把兩人抓去打棒球。

陳柏誠透露，「重羽小3時曾休半年，沒球打很落寞，因為他媽媽希望兩兄弟其中1人打球就好，重羽小學成績好，都考全班前5名，重廷不曾考進前10名，後來他媽媽就說，兩兄弟只要一起考到前10名，重羽就可以打球，結果重廷真的考第6名，重羽才重回球場。」

陳重羽讀國體、陳重廷則唸文大，兩人攜手進統一獅，陳柏誠笑說，「以前兩兄弟大學比賽我都要坐中間，加油不能偏心，現在他們剛好一起進統一獅，就沒有這層煩惱了，雖然進來了，未來還要努力啦，要跟學長多學習。」

陳重羽（右一）請統一獅隊友吃家中小吃「爆爆雞」。（記者廖耀東攝）