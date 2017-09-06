日職》羅德狂敲4轟擊敗西武 陳冠宇卻連4個月無緣勝投

陳冠宇5.2局好投卻連4個月無緣勝投。（取自羅德官網）

〔體遇中心／綜合報導〕羅德今天作客琦玉縣，與西武進行3連戰第2場，推出台灣左腕陳冠宇登板先發，繳出5.2局好投卻仍無法獲得勝投，連續4個月未嘗勝投滋味，本季第2勝遙遙無期，但羅德仍在延長第10局以8：7擊敗西武。

羅德此役罕見的火力大爆發，7分都靠全壘打拿下，洋砲潘尼亞（Wily Mo Peña）、帕雷德茲（Jimmy Paredes）、捕手吉田裕太、游擊手中村獎吾都開轟力挺，而陳冠宇投球內容也相當不錯，僅管帳面上5.2局丟4分，但在6局退場時僅挨西武開路先鋒秋山翔吾1發2分砲丟分，並送出追平本季最多的7次三振。

6局陳冠宇一登板就連飆2K，但接下來球路卻不受主審青睞，連投2保送後退場，羅德中繼投手南昌輝一上場再投保送造成滿壘，接著被敲安打讓陳冠宇再多丟2分，所幸南昌輝仍順利化解危機，守住陳冠宇的勝投資格。

7局羅德代打洋砲帕雷德茲掃出2分全壘打擴大領先，為陳冠宇的勝投再添保險，但西武在8局靠老將栗山巧揮出陽春砲追分，9局又靠羅德終結者内龍也放火打下2分扳平，陳冠宇再度與勝投無緣，雙方也進入延長賽。

延長第10局羅德靠荻野貴司、鈴木大地連續安打以及洋砲潘尼亞高飛犧牲打搶下寶貴1分，10局下推出19歲菜鳥成田翔以及田中靖洋聯手關門，最終以8：7拿下勝利，3連戰扳成平手。

西武台灣小將吳念庭此役都在板凳待命未出賽，無緣與陳冠宇上演「台灣對決」，2人下回要對決得等到19號在西武主場才有機會。