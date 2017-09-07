中職兩地土投大戰 今日賽事預告與轉播

陳鴻文。（資料照，記者陳志曲攝）

各位讀者早安，自由體育為您送上精彩賽事預告與轉播！

美東龍頭紅襪主場迎戰藍鳥，紅襪派出費斯特（Doug Fister）先發，藍鳥由畢亞基尼（Joe Biagini）應戰，台灣小將林子偉場邊待命。另外競爭激烈的美聯外卡之爭，外卡龍頭洋基做客外卡第4的金鶯，洋基派出葛雷（Sonny Gray）先發，金鶯由高斯曼（Kevin Gausman）坐鎮；國聯方面，5連敗的道奇將對決衝出12連勝的響尾蛇，道奇由日籍強投前田健太先發，響尾蛇推出沃克（Taijuan Walker）應戰，道奇能否止敗成功？敬請鎖定今天的比賽。

中職兩場比賽接上演土投大戰，澄清湖由兄弟對決悍將，兄弟派出持續挑戰本季首勝的陳鴻文先發，悍將則由林政賢登板，另外台南的桃猿對上統一的比賽，桃猿派出本季初登板的劉昱言先發，統一由廖文揚應戰，劉昱言是否能拿下本季首勝呢？

日職部份，效力於西武的旅日好手吳念庭，昨日未獲先發機會，今日是否上場？請鎖定自由體育的文字轉播。

MLB

07:00 洋基 vs. 金鶯 （民視）

07:00 藍鳥 vs. 紅襪 （FOX體育二台）

10:00 響尾蛇 vs. 道奇 （FOX體育二台）

中職

18:35 中信兄弟 vs. 富邦悍將 <澄清湖> （緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂、CPBLTV）

18:35 Lamigo桃猿 vs. 統一獅 <台南> （FOX體育二台、愛爾達體育、CPBLTV）

日職

17:00 樂天 vs. 日本火腿 （FOX體育）

17:00 羅德 vs. 西武 （FOX體育三台）