High翻！世大運英雄見面會 陳金鋒當神秘嘉賓

〔記者林岳甫／台北報導〕知名運動品牌Nike今晚在信義區舉辦「挑戰更好的自己 - Nike 運動員粉絲見面慶祝活動」，台灣世大運男籃隊與田徑眾家好手一同出席，最後並由「台灣巨砲」陳金鋒為各位優異國手戴帽，祝福他們未來能繼續創下佳績。

台灣在世大運男籃賽繳出5勝3敗，打出隊史最佳第13名佳績，今出席活動有隊長李愷諺、主控陳盈駿、陳冠全、黃聰翰、蘇奕晉、黃泓瀚、簡祐哲、范士恩，此次男籃能打出最佳成績，球員幾乎都歸功給滿場球迷，陳盈駿說：「希望我們有帶給大家感動！」

田徑在世大運同樣大放異彩，「台灣最速男」楊俊瀚贏得男子100公尺金牌，陳傑奪得男子400公尺跨欄銀牌，「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰也各自收下金牌、銅牌佳績，向俊賢也在跳高奪銅，整個田徑隊表現精湛，老大哥陳傑說：「我們會繼續努力，因為我們沒有最好，只有更好。」

「台灣巨砲」陳金鋒成為活動的神秘嘉賓，他的出現也讓諸多世大運國手為之開心，甚至會後還爭相與陳金鋒合照，而陳金鋒也感謝大家在世大運所帶來的表現，期盼這群好手未來能繼續創造佳績。

陳金鋒（記者林岳甫攝）

High翻！世大運英雄見面會（記者林岳甫攝）

台灣世大運男籃隊長李愷諺（記者林岳甫攝）

粉絲開心與台灣男籃國手擊掌（記者林岳甫攝）

陳傑（記者林岳甫攝）

陳金鋒替世大運英雄戴帽（記者林岳甫攝）

田徑隊好手開心與粉絲擊掌（記者林岳甫攝）

田徑隊好手開心與粉絲擊掌（記者林岳甫攝）