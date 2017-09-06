中職》超萌Ponta 受邀擔任YOKOSO桃園開場裁判

歐力士超人氣公仔Ponta。（圖由Lamigo桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊將在9月9日（六）至10日（日）舉辦日本風主題日「YOKOSO桃園」，主題趴的十番活動一番接一番。

其中第九番將邀請風靡日本，擔任歐力士超人氣公仔的 Ponta來到台灣，9月9日（六）擔任Lamigo桃猿主場的開球裁判，Ponta身穿特別訂製的Lamigo球衣，模樣可愛極了，不僅擔任開球裁判，還帶來許多獎品，人人都有獎，包括Gogoro 2、藍芽KTV麥克風、THOMSON精密陶瓷耳機、Lamigo T-shirt和日本Ponta限量公仔等，和球迷一起觀看賽事，並邀請全場的觀眾用加油聲累積好運，用手機搖一搖輕鬆參加抽獎，把喜歡的奬品帶回家。

Ponta是個小男孩，個性乖巧、有時有點小頑皮，出生地是日本，家裡有爸爸、媽媽和妹妹，在日本擁有8000萬會員粉絲支持。Ponta是什麼動物？「Ponta」是狸貓，日本遠古相傳，狸貓是會變身的動物，Ponta不只會變身，還會變出許多好康優惠，它是日本三菱商事旗下Loyalty Marketing, Inc.所營運的共通點數服務的形象公仔，在台灣也可看到，是東森集團旗下紅利點數平台得易Ponta的專屬吉祥物。｢Ponta」名字的由來是Point terminal （共通點數終端）的縮寫，而Ponta圓滾滾的眼睛像極了「∞」無限的符號，代表著優惠無限大。

愛看日本職棒的球迷們，應該對Ponta並不陌生，2016年Ponta就和日本歐力士合作，並開設推特帳號，隨著球隊戰績起伏在推特上更新插圖，可愛風格在網路上引起熱烈迴響，成為球隊的人氣公仔。其插圖不僅集結成冊，並製作成Line貼圖販售，週邊商品更是一推出就被搶購一空。

民眾只要下載得易Ponta APP，打開首頁搖一搖就可參加抽獎，各個獎項將在5局上結束及比賽結束後分二波開獎，領獎時出示得獎憑證及入場票根，於現場活動攤位即可當場領取。新會員下載得易Ponta APP輸入專案代碼LM999，可獲得10點，憑1點可至OK超商換取多喝水乙瓶，兌換至九月底截止。當最大獎Gogoro2幸運得主揭曉時，讓球迷們high翻天。