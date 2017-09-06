高爾夫》建大輪胎盃女子高球賽第1回合 李佳霈69桿暫居領先

〔記者趙新天／綜合報導〕2017建大輪胎盃女子高球賽今天在彰化台豐球場打完第1回合，台灣女將李佳霈以69桿暫居領先。泰國選手薩萊朋以1桿之差緊追其後。

李佳霈今天在頗有難度的台豐球場，以3個博蒂、無柏忌的69桿完賽，暫居領先。薩萊朋雖有4個博蒂進帳，但她在第3洞長洞吞下柏忌，仰攻果嶺的第14洞也多花1桿。今天全場只有5人打出低於標準桿的成績，李佳霈尤其難得。

上一場爭冠不成的台灣選手陳宇茹，今天克服開賽前兩洞的不順，也打出紅字成績71桿，她出發之後第1洞就吞雙柏忌，第2洞短洞再花1桿，幸好後續她賺進5個博蒂，但後9洞的短洞又吞柏忌。

陳宇茹暫與林子麒、業餘好手俞涵軒並列第3。在高雄傳承賽封后的李黛翎、年輕好手蔡欣恩，則以72桿和4名外國選手並列第6。

建大輪胎盃女子高球賽第1回合，陳宇茹克服開賽的不順，仍以紅字成績完賽。（TLPGA提供）

建大輪胎盃女子高球賽第1回合，李佳霈暫時領先。（TLPGA提供）

建大輪胎盃女子高球賽第1回合，林子麒打出71桿暫時並列第3。（TLPGA提供）

業餘好手俞涵軒在建大輪胎盃女子高球賽第1回合，以71桿並列第3。（TLPGA提供）

建大輪胎盃女子高球賽第1回合，李佳霈69桿暫居領先。（TLPGA提供）

建大輪胎盃女子高球賽第1回合，李佳霈鐵桿向果嶺。（TLPGA提供）