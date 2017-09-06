游泳》還有奧運夢 「丁妹」宣佈赴澳洲接受科學化訓練

「丁妹」丁聖祐。（取自丁聖祐臉書）

〔體育中心／綜合報導〕世大運前自拍影片揭發泳協黑幕的台大泳后「丁妹」丁聖祐，今天在臉書上感性貼文，憶起自己的游泳夢想，並表示自己將出發前往澳洲受訓，接受科學化訓練。

「丁妹」在文中回憶起12歲那年，參加美國洛杉磯分齡區域游泳比賽的經驗，當時連美國泳壇超級巨星萊扎克（Jason Lezak）都參賽，年幼的「丁妹」在場邊觀賽時萊扎克對她說，「等下我比完100自，妳拿一瓶gatorade（運動飲料）來池邊等我，我就給你一個surprise。」

結果萊扎克拿下金牌後走向「丁妹」，用金牌與與她換一瓶gatorade，並鼓勵「丁妹」好好加油，讓當時才12歲的小女生又驚又喜，萊扎克的暖心舉動也在「丁妹」心中種下參加奧運的夢想。

不過好景不常，「丁妹」表示自從17歲那年她游出距離奧運B標僅0.01秒的成績後，不管怎麼努力就是無法突破障礙，奧運夢也就此中斷，因此她感慨的寫到，「國外有很多科學化的訓練，可以幫助選手進步很多，但當時，在台灣，我不知道該去哪裡尋求協助，即使求助也受到層層阻礙。」

今年「丁妹」雖然已22歲，也許早過了游泳選手訓練的黃金時期，但她仍不放棄夢想，毅然決然的前進澳洲訓練，盼能抓住最後的機會，為奧運夢想再努力一次。

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