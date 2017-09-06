中職》高志綱千場蹲捕達成 特別感謝洪總當楷模

高志綱職業生涯以捕手身分第1000場出賽，中職史上第2人。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕今日統一獅在嘉義主場迎戰Lamigo桃猿，獅隊高志綱擔任先發捕手、打第8棒，讓高志綱達成職業生涯第1000場的蹲捕記錄，成為繼葉君璋之後，中職史上第2人。

在今日比賽結束後，由獅隊領隊蘇泰安代表獻上花束，統一的隊友們也留下來陪高志綱一同見證記錄，並一一與他擊掌慶祝，老搭檔投手林岳平更是獻上深情的擁抱。而高志綱在分享出賽感言時則提到，雖然他是記錄上的第二人，但是在他心中自己只是第三位，前面除了鐵捕葉君璋之外，還有桃猿隊總教練洪一中，高志綱一直把洪總當成偶像，所以能達成這項紀錄，他也特別感謝洪總的勉勵。

高志綱千場蹲捕出賽，投手林岳平獻上深情擁抱。（記者廖耀東攝）

當被問到當捕手最難的事，高志綱說：「因為捕手要考慮的事很多，不是把自己顧好就好，你還要注意到投手和隊友的狀況，所以腦袋要不停的再動，所以要思考的時間也會比一般選手要久，我覺得這是當捕手比較辛苦的地方。」

高志綱也特別提到，因為還是現役選手，會繼續努力的把自己的本份做好，會好好調整自己的狀況，努力和隊友們一起打拼，希望到年底能有好成績。