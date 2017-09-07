暴雪英霸》HGC台灣站第四季冠軍賽明舉行 三強爭奪世界總決賽門票

[1]經過一夜較勁，分別由新秀戰隊Loli Meow（LM）及 SoulTorturers（ST）挺進勝部次日賽程；落敗的上一季冠軍TFC及DFF在敗部賽程交手，由TFC直落二勝出。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《暴雪英霸》HGC台灣站第四季四強賽於6日舉行，經過一夜較勁，分別由新秀戰隊Loli Meow（LM）及 SoulTorturers（ST）挺進勝部次日賽程；落敗的上一季冠軍TFC及DFF在敗部賽程交手，由TFC直落二勝出，明日賽程將由LM先交手ST，落敗方再與TFC決戰，最終冠軍戰則是由勝部勝隊對上敗部勝隊，冠軍除拿到30萬獎金外，將可代表台灣前往BlizzCon參加HGC世界總決賽。

[2]第一組由上季冠軍TFC對上新秀LM，第一張地圖為煉獄聖壇，TFC選擇源氏、葛雷邁恩、桑雅、瑪法里恩及穆拉丁；LM則是泰瑞爾、烏瑟、阿薩斯、維拉與亮翼。（取自Youtube）

新興隊伍LM首局就給TFC震撼教育，每波地圖機制的暴虐魔都由LM拿下，會戰更是從未處於劣勢過，在會戰及等級優勢下也讓TFC只能選擇防守，從第三波機制開始更是直接棄守，15分鐘LM已經踏入對方高地拿下上路內堡，而第五波暴虐魔再由LM拿下後，從下路挺進內堡，靠著泰瑞爾進場控住葛雷邁恩擊殺，LM直接打出一波0換4攻勢，19分鐘就拿下核心，取得首勝。

[3]第二張地圖為巨龍郡，TFC選擇泰瑞爾、雷加、德哈卡、亮翼與卡西雅；LM選出源氏、精英牛頭大佬、葛雷邁恩、桑雅及瑪法里恩。（取自Youtube）

雖然LM在開局首波會戰就打出1換2的好開始，源式也到上路成功GANK掉德哈卡，但雙方遲遲無法拿下首支龍騎士，既然祭壇無法長期控制兩座，TFC索性直搗下路外堡，讓LM視野受限，TFC終於在13分鐘拿到首支龍騎士，LM上前阻止龍騎士前進，成功拿下走位失誤的雷加與卡西雅，反讓LM等級搶先上20，挺進下路內堡展開會戰，卻被傷害爆表的卡西雅反打，讓TFC打出一波0換4，直接拿下核心，扳平比數。

[4]第三張地圖為蛛后之墓，TFC選擇塔薩達、阿薩斯、葛雷邁恩、瑪瑟爾與路西歐；LM則是泰瑞爾、雷加、斯杜科夫、桑雅與露娜拉。（取自Youtube）

遊戲前期雙方攻防激烈，各自都有招喚出織網魔，9分鐘LM招喚出第三波織網魔，動用五人來到上路成功拿下外堡，14分會戰再拿下葛雷邁恩及阿薩斯，轉後順勢取得地圖BOSS 配合第四波織網魔攻勢，讓LM一路從中路挺進內堡。

TFC有多次阻斷對方攻勢的機會，但瑪瑟爾無法果斷掌握開大絕時機，也讓前排苦撐傷害的阿薩斯不斷被收頭，無疑是一大戰犯，23分鐘雙方再度於中路開戰，TFC雖靠著路西歐加速開戰，但阿薩斯、瑪瑟爾還是先後被收下，也讓LM直接帶走勝利，以2:1挺進勝者組次輪賽程。

[5]第二組賽事由DFF對上ST，首張地圖為天空神殿，DFF選出祖爾金、德哈卡、李敏、古爾丹及阿薩斯；ST選擇葛雷邁恩、縫合怪、斯杜科夫、瑪瑟爾與塔薩達。（取自Youtube）

前幾座神殿多由ST在會戰優勢下控制，11分鐘ST在中路主動開戰，先是秒殺掉祖爾金，再追擊阿薩斯，更外送一個李敏，打出0換3攻勢，順勢拿下中路內堡；打掉DFF視野後，ST轉頭拿下地圖BOSS，並趁著對方忙於打BOSS，ST輕鬆佔領下一座神殿，13分雙方開戰，瑪瑟爾繞後進場開大絕把傷害灌在DFF五人身上取得會戰逼退對方，而接下來的幾波會戰，DFF都無力阻止ST攻勢，16分鐘就被拿下核心，由ST取得首勝。

[6]第二張地圖為蛛后之墓，DFF選出縫合怪、葛雷邁恩、古爾丹、莫拉萊斯中尉與阿努巴拉克；ST則是奧莉爾、維拉、烏瑟、卡爾洛斯與李奧瑞克。（取自Youtube）

開局ST攻勢凶狠，不到5分鐘就打出5:0的擊殺數，等級更是完整領先一等，DFF吃兵數陷入落後，也讓織網魔多由ST招喚，而DFF後排不斷因站位過前遭卡爾洛斯向後摔，數量之大也讓雙方等級不斷拉開，ST才7分鐘就已經向對方內堡叩關，DFF成員每每開戰前都被卡爾洛斯抓到往後摔，會戰根本無法打起來，12分鐘ST就拿下核心取得二連勝，晉級勝者組次輪賽程。

稍後進行的敗部首日賽程由TFC對上DFF，此刻TFC終於展現上季冠軍身手，不管是對於地圖的理解及控制上都優於對手，這樣的優勢也反映在經驗等差上，最終TFC就以2：0勝出，挺進敗部次日賽程。