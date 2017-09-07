MLB》連14場比賽獲保送 神鱒締造隊史新紀錄

神鱒連14場比賽獲保送。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使作客運動家三連戰最終回，看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）首局就選到保送，連14場比賽獲保送締造隊史新猷，然而天使打線未能有效串連火力，最終以1：3不敵運動家。

楚奧特今擔任先發二棒指定打擊，1局上面對運動家先發左投馬奈亞（Sean Manaea）連續選掉3顆壞球，接著2顆好球未出棒，形成2好3壞，馬奈亞隨後投出外角明顯壞球，神鱒首打席完全沒揮棒、獲保送上壘，連14場比賽保送超越前輩皮爾森（Albie Pearson）紀錄，締造天使隊史新高。

運動家打線隨後發揮得分效率，4局下開轟先馳得點，5局下靠安打和對方失誤再添2分，全場僅敲6安進帳3分，反觀天使此役得點圈打擊機會9支0，僅靠卡胡（Kole Calhoun）三壘打送回1分，主投6局失3分飆出9K的史卡格（Tyler Skaggs）繳優質先發仍苦吞敗投。

楚奧特本季至今打擊三圍.326/.463/.655，整體攻擊指數為1.118，雖因手傷開刀缺陣超過6週，仍繳出火力滿點的成績單，尚有可能挑戰生涯第三座美聯MVP。天使總教練索西亞（Mike Scioscia）盛讚神鱒天賦異稟、攻守俱佳，永遠是角逐MVP的熱門人選。

「Mike的可取之處在於，他不會追逐數據表現，他只想要贏球，這就是為何我們球隊如此信心滿滿，因為有這傢伙在。」天使總教練索西亞說，天使近10戰收下6勝，在美聯外卡排名已衝上第三，僅剩0.5場勝差。