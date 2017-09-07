NBA》「我到現在還是很受傷」 湯瑪斯感性告別塞爾提克

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克日前與騎士完成重磅交易，送走明星後衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）換來厄文（Kyrie Irving），I.湯瑪斯今透過《球員論壇》發表3500字長文，感性告別波士頓球迷。

《球員論壇》今發布一則由I.湯瑪斯以第一人稱敘述完成的長篇專欄，在這篇名為「這是給波士頓的（This Is for Boston）」長文中，I.湯瑪斯首度透露自己被交易後的感觸，除了感謝、告別摯愛的波士頓，也理性地以籃球觀點分析這筆交易。

I.湯瑪斯回憶當時他與妻子剛從邁阿密度假回來，卻在電話中被總管安吉（Danny Ainge）簡短告知自己已被交易到騎士與厄文互換，I.湯瑪斯表示當下他只想掛掉電話，隨後他把消息告訴兩個兒子，得到截然不同的回應：大兒子聽到爸爸要跟詹姆斯（LeBron James）當隊友相當興奮，小兒子則是擔心克里夫蘭沒有玩滑板的地方而顯得有些難過。

I.湯瑪斯接著透露內心的感受，坦言自己很受傷，直到現在仍然感到心痛，他明白聯盟就是在商言商，他已經是個大人、瞭解球團的決定，塞爾提克完全有權利交易他。I.湯瑪斯強調他並沒有被任何人傷害、愧對或是背叛，他只是想說，雖然他在場上能冷血地大殺四方，但他也是人、有著血肉之軀，當下真的非常難過。

I.湯瑪斯與兒子在騎士休息室。（取自I.湯瑪斯老婆IG）

但I.湯瑪斯也說，他覺得這筆交易對於人們談論球員轉隊方面的事，是個很棒的教材，不只對他，對整個聯盟、媒體、還有球迷都是。I.湯瑪斯說，當時杜蘭特（Kevin Durant）決定加盟勇士後遭受嚴厲撻伐，但I.湯瑪斯想藉自己這次交易告訴球迷，球員絕大多數時間都得聽從球團指示，好不容易獲得自由球員身分、選擇對自己未來最好的決定卻遭無情指責，呼籲球迷未來能體恤球員、三思而行。

I.湯瑪斯隨後傾訴自己有多麼熱愛波士頓，也感謝球迷在他痛失至親時給予的無盡支持。但I.湯瑪斯也說，儘管告別波士頓讓他相當不捨，但他去騎士可不是要去輸球的，強調自己已做足準備、蓄勢待發，對於新的一年感到興奮難耐，並且以理性態度分析自己的未來。

I.湯瑪斯認為，從籃球的觀點來說，自己與騎士就像是天作之合，如果球迷有看去年塞爾提克的比賽就會知道，他常常得衝破兩人、甚至三人包夾才能投籃，但今年不一樣了，因為他將與地球上最棒的籃球員同場奮戰，他可不認為還有誰會敢繼續對他採用三人包夾。

對於離開塞爾提克，I.湯瑪斯仍有滿滿不捨，不僅是因為可能在季後賽得用不同的身分交手，I.湯瑪斯也說，他曾經夢想著自己能像明星四分衛布雷迪（Tom Brady）或是老爹歐提茲（David Ortiz）一樣努力奮鬥，常駐波士頓成為家鄉英雄，雖然現在可能無法如願，但他也盼望著將來有一天，有人能對自己的小孩說，當年是因為看I.湯瑪斯打球，所以成為塞爾提克的球迷，若能如此他已心滿意足。