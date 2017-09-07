U18》加拿大「扣倒」尼加拉瓜 台灣連兩屆無緣六強

加拿大獲勝，晉級六強。（圖片取自WBSC）

〔記者林子翔／綜合報導〕U18世界盃棒球賽，加拿大隊今天單局灌進10分，終場提前7局「扣倒」尼加拉瓜。台灣隊、澳洲隊、加拿大隊同為3勝2敗，但因比較對戰優質率（TQB）較差而無緣六強，僅能打7-12名排名賽，連續兩屆都無法打進六強。

前6局打完加拿大隊以5：3領先，7局上一輪猛攻打進10分，終場加拿大隊以15：3獲勝。加拿大隊團隊共敲了15支安打，包含2發全壘打，先發9人都有敲安；尼加拉瓜全場也有8支安打，但出現1次守備失誤。

尼加拉瓜未爆冷擊敗加拿大，讓台、加、澳3隊同為3勝2敗，比較對戰優質率後，台灣成為分組第4，連續兩屆無緣晉級六強。A組將由南韓、加拿大、澳洲出線，B組則是美國、日本、古巴晉級六強。

台灣隊總教練周宗志昨天賽後表示，總計5場預賽下來，主要是先發投手表現與預期有落差，除了劉致榮對韓國那場投得不錯外，其他都還有待加強，另外中心打線除郭天信正常發揮外，另外邱志恆陷入低潮也是打線造成斷層的原因，攻勢也就無法連貫。

他說，守備上的細節也都沒有做好，導致對手很容易攻下分數，這次整體看起來中繼、救援環節是比較好的部分，另外上壘率雖然不錯，可惜得點圈的打擊把握度太低，也是讓比賽打得比較辛苦的原因。

台灣隊昨擊敗尼加拉瓜，仍無法晉級六強。（棒協提供）