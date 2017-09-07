NBA》諾威斯基不輕言放棄 「做足準備、多打幾場」

諾威斯基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小牛球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）飽受腳踝傷勢困擾，上季開打時錯過30場裡的25場比賽，整季出賽數只有54場。最近他接受NBA官網採訪，表示自己會好好準備，希望能多打幾場比賽。

「我的腳踝不適已經很久了，不得不等待恢復，」諾威斯基說，「上季我一直嘗試找回狀態，但這真的很難，我有時候也會覺得恢復太慢而感到失望。直到球季尾聲，我終於覺得情況好多了，每一場幾乎都能打，包括連續2天的賽程。」

上季諾威斯基個人得分突破3萬分，成為繼馬龍（Karl Malone）與Kobe之後第3位在1支球隊裡得到3萬分的球員。此外，諾威斯基生涯得分30260分，距離排第5名的已故名將張伯倫（Wilt Chamberlain）只差1159分，很可能在下季超越。

「他是聯盟歷史上都能稱偉大的球員。上季對他來說很難過，他不得不坐在板凳上看球隊戰績滑落，」小牛總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說，「他總是會保持樂觀、鼓勵所有人。儘管他需要時間找回狀態，但他一直在領導球隊。成為他這樣的領袖令人難以想像，他得承擔很多責任，不論贏球與否、贏得總冠軍或是無緣季後賽，都一樣。」