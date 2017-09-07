NBA》勇士太強大 資深球評：下賽季結束了

勇士近3年奪2冠。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近3年奪2冠的金州勇士，今年夏天續留「四巨頭」班底，仍是新賽季最具有冠軍相的球隊。資深球評大范甘迪（Jeff Van Gundy）接受節目訪問時表示，勇士會一直贏，下賽季已經結束了，「我們該期待2019年。」

勇士在休賽季續留核心陣容，包含杜蘭特（Kevin Durant）主動降薪，也在自由市場挖來了楊恩（Nick Young）和卡斯比（Omri Casspi）等球員，讓勇士新賽季陣容更為強大。

大范甘迪接受《SiriusXM NBA Radio》訪問，主持人問他，騎士從塞爾提克交易來2018年的首輪選秀籤，「你認為騎士拿選秀籤會追求冠軍，還是留下來做長期規劃？」

對此，大范甘迪表示，他認為騎士隊會從長計議，「勇士現在的陣容，除非你用首輪籤交易，像是喬治（Paul George），但你還是沒有比勇士出色。」大范甘迪指出，「勇士將回贏得勝利，這個賽季已經結束，勇士會奪冠，明年也是一樣。」

「芝加哥公牛在建立王朝時，他們一路上有挑戰者，甚至打到最後一戰。」大范甘迪表示，「而勇士隊，這賽季結束了，2018年結束了，我們應該開始談論2019年。誰能在7戰4勝制的比賽中擊敗勇士？當他們陣容改變再說，這賽季結束了。」

2017-18年球季將在台灣時間10月18日開打，比往年提早約一週，勇士首戰將對決火箭。

大范甘迪。（資料照，美聯社）