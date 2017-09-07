MLB》紅襪遭控偷暗號 老將佩卓亞：國中就在做了！

佩卓亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊遭指控用智慧型手錶Apple Watch偷暗號，大聯盟當局已經展開調查。紅襪34歲老將佩卓亞（Dustin Pedroia）則說，偷暗號這事，國中時期就在做了。

「這是比賽的一部分。」佩卓亞表示，他在就讀道格拉斯國中（Douglass Jr. High School）時，就在做這事情，「所以我不認為這對任何來說會是新聞。」

紐約時報昨獨家報導，洋基隊總經理凱許曼（Brian Cashman）指控紅襪8月在芬威球場對戰時，利用智慧型手錶Apple Watch偷暗號。根據洋基所提供的證據影片，紅襪隊防護員John Jochim疑似看了Apple Watch的訊息後，將訊息傳遞給霍爾特 （Brock Holt）和佩卓亞。

佩卓亞對此則說，當時他正和防護員討論復健一事，「我那時還在傷兵名單上，他們（洋基）還說費斯特（Doug Fister）戴耳機，但當下他是在戴護齒。」

「我不知道規則上是怎麼寫的，球隊休息區有iPad，我的意思是，這是不對的嗎？我們在那裡不應該有iPad嗎？」佩卓亞認為，大家都是棒球人，「我們（洋基、紅襪）一年交手19次，他們贏了11場，但我們不會因此抱怨。」

佩卓亞。（資料照，美聯社）