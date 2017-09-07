日職》啤酒妹幕後影片曝光引迴響 網友直呼辛苦（影音）

啤酒妹。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒常見的啤酒妹，東京明治神宮棒球場日前拍攝一段影片，介紹啤酒妹們的工作情形，讓超過2萬名網友轉推，有人就直呼「真心覺得累」。

東京明治神宮棒球場在8月下旬PO出一段「啤酒妹工作內幕大公開」影片，介紹啤酒妹們的工作情形，並寫著，「啤酒妹返回基地換上新啤酒桶，趁短暫休息空檔補給水分，接著就出發，大多時候一場比賽可能會換15次。」該則影片有逾3萬人按喜歡，超過2萬1000名網友們分享。

日媒《Withnews》訪問東京明治神宮棒球場負責人，很多人好奇啤酒妹所背的啤酒桶有多重？負責人則說，該影片看到的啤酒容量則是7公升，加上桶重和其他等等，約有12至13公斤重，但啤酒重量因廠商而有所不同。

該負責人表示，明治神宮棒球場約有100名啤酒妹，一日可賣1萬杯左右。啤酒做半特價夜時，會以過去創下1場賣出6萬杯的紀錄做為目標。該負責人也說，推特上的網友們反應熱烈，超乎想像。

許多網友們直呼，「啤酒妹真猛」、「背十幾公斤每天爬樓梯十公里..超強」、「重勞力的工作還要滿臉笑容的，真的很辛苦」、「真的是體力勞動 球場上下左右走來走去」、「她們真的很累也很敬業。」

啤酒妹。（資料照，記者林正堃攝）