MLB》狀況回穩飆速168公里 查普曼將重回終結者

查普曼將重回終結者位置。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「古巴火球男」查普曼（Aroldis Chapman）日前因表現不佳，被拔除終結者一職，由畢坦西斯（Dellin Betances）接任，但他近日也投得相當掙扎，昨天更被金鶯球星馬查多（Manny Machado）敲出再見2分砲，對此，總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示，他正考慮把查普曼調回終結者。

洋基與金鶯今天的比賽因為天氣不佳延至明日再戰，總教練吉拉迪受訪時表示，原本是希望此役能讓查普曼登板關門看看，不過最後卻泡湯了，吉拉迪認為查普曼是牛棚很重要的戰力，很希望他能找回身手，「在這個關鍵時刻，我們很需要他。」

查普曼8月中旬表現失常，連續4戰都掉分，合計狂失7分，也被教練團拔掉終結者，不過他經過教練團刻意調整後，近日逐漸回穩，日前更飆出本季最快的105英哩（約168公里）火球，近2場後援2局飆4K無失分，僅被敲出1支安打，再加上畢坦西斯連2場失分，讓查普曼有望回鍋擔任守護神。

對此，查普曼表示，能否重返終結者一職並不是他的目標，幫助球隊贏球才是最重要的，「畢坦西斯和羅柏森（David Robertson）都是很好的後援投手，就目前而言最重要的是勝利，無論他們什麼時候需要我，我都會做好準備上場投球。」