NBA》2次奪冠遊行沒付錢 奧克蘭市府：相信勇士會付

勇士2次奪冠遊行被爆料還沒付市政府錢。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士上季奪冠後，球隊老闆拉寇柏（Joe Lacob）曾表示：「這次遊行，一整天所有的花費，都算在我們頭上！這是我們獻給奧克蘭的禮物！」但奧克蘭市府表示，他們仍然在要求勇士支付2015年與2017年2次奪冠遊行所花費的100萬美元（約新台幣2967萬元）帳單。

市府表示，2015年的花費是24.4萬美元，加上今年的一共100萬美元，支付日是8月18日，但勇士還沒有付錢。「我們正跟勇士球團持續對話，他們對這些花費的項目有疑問，我們正在回答他們，」市府發言人波伊德（Karen Boyd）表示，「我們相信勇士會信守承諾。」

雖然市府列出多達48頁的文件，載明2次遊行日的人工、設備及其他花費，勇士隊發言人里德（Raymond Ridder）說，雙方還沒決定總金額。奧克蘭市府告訴勇士，今年遊行預計花30萬美元，但因為世界各地發生的恐怖攻擊事件，維安層級拉高，增加很多的人力成本與後勤資源。

奧克蘭市長夏夫（Libby Schaaf）感謝勇士之餘，也承認費用確實很高：「我們最後寄給勇士的發票，要比我們內部預估還要高出3倍，費用中包含政府承擔的人工標準成本，還有加班費與設備租用費。」

今年6月，市府派出588名警員執勤，還要提供水、食物以及設備，總計花了35.4萬美元。消防局派出114名人手，市政工程處則提供153名工人，市政府還承擔將近30萬美元的裝置損壞費用。2015年的冠軍遊行中，總共只有276名警員。