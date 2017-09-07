美網》費德爾不敵老冤家波特羅 無緣「費納對決」

費德爾輸球。（法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕美國網球公開賽，36歲瑞士老將費德爾（Roger Federer）今天男單八強賽面對阿根廷好手波特羅（Juan Martin del Potro）陷入苦戰，終場以5：7、6：3、6（8）：7（10）、4：6輸球，無緣美網首次的「費納對決」。

費爸此役強碰2009年在此中止他五連霸的老冤家波特羅，首盤雙方打至5：5時，費德爾在關鍵第11局遭對手破發，波特羅隨後拿下發球局，讓他丟掉首盤。第二盤第4局費德爾連拿4分，首度破對手發球局，該盤以6：3拿下。

第三盤費德爾一度陷入1：4的落後，不過他隨後扳平盤數，雙方打至搶七，費德爾該盤有四度的盤末點機會，卻遲遲拿不下，該盤以6（8 ）：7（10）輸掉。關鍵第四盤，費德爾在第5局被破發，接著在第10局發生關鍵失誤，該盤以4：6輸球，波特羅贏得勝利，「費納雙雄」無緣在美網首度對決。

費德爾今年先後拿到澳網、溫網金盃，但在美網止步八強，無緣在下週重返男單世界排名第一。

波特羅下場比賽將面對頭號種子西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。他曾在2009年先後擊敗納達爾、費德爾，奪得美網男單冠軍。

費德爾全場有17記愛司球（Ace），5次雙發失誤，一發得分率為73％，非受迫性失誤有41次；波特羅全場則有12記愛司球，3次雙發失誤，一發得分率高達81％，還有3次破發，非受迫性失誤為32次。

波特羅。（路透）

費德爾輸球。（法新社）

波特羅晉級男單四強。（法新社）