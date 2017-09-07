MLB》3年來首度作客橫掃道奇 響尾蛇13連勝破紀錄

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的響尾蛇今續訪道奇主場，雖被對方先馳得點、中斷連97局未落後紀錄，但先發沃克（Taijuan Walker）此役投打俱佳，不僅完成6局優質先發還敲追平二壘打，響尾蛇後來居上以3：1贏球，締造13連勝隊史最佳紀錄。

三連戰率先取得2勝的響尾蛇，此役被道奇搶先拿分，1局下靠二壘打、飛球推進攻占三壘，貝林傑（Cody Bellinger）滾地球打回此役道奇第一、也是唯一一分，中斷響尾蛇連97局未落後對手的紀錄。

攻守交換後響尾蛇立即還以顏色，波洛克（A.J. Pollock）靠對方守備失誤上壘，先發投手沃克在2出局時掃出二壘安打一棒追平，隨後雙方持續纏鬥陷入膠著，道奇日投前田健太先發5局用85球，掉1分非責失，飆出8K平本季個人最佳紀錄。

貝林傑打回道奇首分，中斷響尾蛇連97局未落後紀錄。（USA Today Sports）

7局上響尾蛇攻勢再起，道奇大將透納（Justin Turner）抗議好球帶遭驅逐出場，響尾蛇連3安掃回超前分，道奇2出局後故意保送「單場四轟男」馬丁尼茲（J.D. Martinez）擠成滿壘，不料接著卻投出觸身保送，讓響尾蛇再添一分取得3：1領先。

9局下響尾蛇推出終結者羅德尼（Fernando Rodney），單局2K關門收下本季個人第36次救援成功，與道奇簡森（Kenley Jansen）並列國聯第二。響尾蛇自2013年以來首度於道奇主場三連戰橫掃對手，道奇苦吞6連敗，近12戰僅1勝，儘管近況低迷，但道奇只要在明天擊敗洛磯，小熊又輸給海盜，就能提前晉級季後賽。

沃克投打俱佳摘下勝投。（歐新社）

響尾蛇客場橫掃道奇，13連勝創隊史紀錄。（法新社）