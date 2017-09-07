MLB》小熊4投合力完封 海盜王牌8局0失分無緣摘勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今續訪海盜上演投手戰，海盜王牌柯爾（Gerrit Cole）主投8局無失分繳出本季代表作，無奈隊友慘遭小熊4投聯手完封，小熊在9局上敲安送回關鍵分，以1：0氣走海盜終止三連敗低潮，柯爾本季二度在主場對小熊先發，皆繳7局以上無責失但都無緣勝投。

柯爾本季對上小熊3次，開季作客芝加哥主投6局責失2分摘下本季個人首勝，次役回到主場迎戰小熊，先發7局送出8K無責失，因隊友守備失誤掉1分，打線遭完封悲情輸球。今再度於主場登板對決小熊，柯爾先發8局飆8K無失分繳出本季代表作，無奈仍等不到打線支援，

9局上海盜由哈德森（Daniel Hudson）接手，用球數已破百的柯爾退場休息，哈德森雖飆2K取得兩出局，但也投出保送讓超前分上壘，此役前3打席吞2K無安打的艾維拉（Alex Avila），在1好3壞時出棒掃出右外野三壘安打，助小熊取得1分領先，9局下海盜三上三下一分未得吞敗。

小熊昆塔納（Jose Quintana）先發6局無失分，三位牛棚接力完封海盜，海盜此役合敲6安雖優於小熊的3安，但得點圈有人的打擊機會4支0種下敗因。主投8局無失分的柯爾無關勝敗，救援砸鍋的哈德森吞本季個人第6敗，中繼1局無失分的小熊史卓普（Pedro Strop）獲勝投。

柯爾繳本季代表作仍無緣摘勝。（法新社）

艾維拉9上擊出致勝三壘安打。（美聯社）