MLB》皇家打老虎報一箭之仇 週末與雙城爭外卡

培瑞茲（右）跟隊友摩斯塔卡斯擁抱慶賀全壘打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）今天面對老虎貢獻雙響砲，幫助球隊以13：2獲勝，不僅報昨天2：13敗給老虎的一箭之仇，也拿下最近8場對老虎的第7勝。皇家贏球後在美聯外卡爭奪戰落後第2的雙城2.5場，本週末即將碰頭。

培瑞茲今天包辦3分打點，其中在2局敲出的第23號全壘打是皇家今年第169發，打破1987年至今的隊史單季最多轟紀錄（168支）。梅瑞菲德（Whit Merrifield）也以3支二壘安打拿下3分打點，艾斯科巴（Alcides Escobar）則是單場4安打，只差全壘打就達成完全打擊。「每個系列戰現在都至關重要，」培瑞茲說，「我們必須努力贏下每一場球。」

這場比賽裡，皇家在7局打破2：2僵局拿下4分，接著在8局海灌7分。皇家總教練尤斯特表示：「你永遠不知道什麼時候會得分，只能藉由調度與戰術繼續打下去。」

皇家先發海默爾（Jason Hammel）主投6局被敲9支安打掉2分，還是送出6次三振，拿下本季第8勝，也是最近4場先發裡的第3勝。「前幾局我很幸運，因為我滑球完全沒手感，」海默爾說，「還好我能用其他球種彌補，順利投完6局。」