MLB》太空人新同學超火！ 連兩天扛致勝轟當英雄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人新同學梅賓（Cameron Maybin）連兩天開轟當英雄，今作客水手於9局上從終結者狄亞茲（Edwin Diaz）手中，扛出致勝兩分砲一棒逆轉，助太空人以5：3贏球完成橫掃，衝出七連勝高潮。

原效力天使的梅賓日前因球隊戰力調整，被放入讓渡名單，被太空人撿走後火力大爆發，原本僅有6轟的他，轉戰休士頓後6戰掃出3轟，繼昨役扛超前兩分砲助韋蘭德（Justin Verlander）拿下轉隊首勝後，今天再度炸裂，連兩天開轟當英雄。

水手今由擴編重回大聯盟的摩爾（Andrew Moore）先發，繳出6局挨3安責失2分優質好投，反觀傷癒回歸的太空人麥卡勒（Lance McCullers）此役表現不穩，5.1局掉3分皆為責失，3局下外野手瑞迪克（Josh Reddick）演出五星級守備美技解圍，但5局下遭席格（Kyle Seager）陽春彈炸裂，中斷麥卡勒連49.1局未挨轟的聯盟最佳紀錄。

6局下水手連續安打反以3：2超前，攻守交換後史普林格（George Springer）敲安扳平比數，8局打完雙方仍以3：3平手，9局上水手推出終結者狄亞茲，不料開局就挨二壘打，梅賓接著逮中狄亞茲偏紅中100英哩火球，一棒扛出右外野超前致勝兩分砲，9局下水手擊出雙殺打自斷攻勢無奈吞敗。

梅賓9局上扛出超前致勝轟。（法新社）

梅賓連兩天開轟當英雄。（美聯社）