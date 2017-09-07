日職》八月MVP出爐！陽岱鋼雖敗猶榮

陽岱鋼。（取自巨人臉書）

〔記者張浩群／綜合報導〕日職稍早公布兩聯盟8月投打MVP，旅日野手陽岱鋼該月表現開高走低，與生涯首座單月MVP擦身而過。央聯投打MVP分別由巨人洋投麥可拉斯和橫濱DeNA重砲筒香嘉智奪得，洋聯則是軟銀終結者沙法提（Dennis Sarfate）與西武的山川穗高。

陽岱鋼自7月29日改打開路先鋒第一棒後，打擊火力大爆發，前17場敲出26安、5轟、13打點、3成71打擊率的高檔成績，更入選MVP候選名單，有望奪下生涯11年來首座單月MVP，但22日繳出3安猛打賞後，打擊狀況逐漸下滑，打擊率只有1成25，唯一亮點只有連續上壘場次推進至27場。

最後8月打者MVP被橫濱DeNA強打筒香嘉智搶走，3度獲得此項殊榮，他在8月出賽25場，繳出7轟、29安、23打點和打擊率3成15的亮眼成績，單月累積打點高居央聯第一，得點圈打擊率也有驚人的5成50。

央聯投手MVP由陽岱鋼隊友麥可拉斯獲得，他出賽5場，拿下4勝1敗，防禦率1.46，三振數更高達44K，勝投、防禦率、投球局數、三振都高居央聯第一，拿下投手MVP殊榮實至名歸。

洋聯部分，軟銀守護神沙法提8月出賽13場後援12.1局拿下11次救援成功，累積20K，三振率是恐怖的14.6，他本季達成47次救援成功，刷新日職紀錄，並榮膺八月投手MVP；打者部分則是被西武的山川穗高抱走，他出賽27場貢獻9轟、28打點，打擊率則高達3成26，長打率6成96和出壘率4成51也維持在高檔，奪下生涯首座單月MVP。