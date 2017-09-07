MLB》懷疑偷暗號 查普曼與捕手互嗆遭趕出場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪被指控「偷暗號」一事，大聯盟正展開調查，而今天運動家與天使之戰，雙方球員因暗號而互嗆，運動家打者查普曼（Matt Chapman）甚至遭主審趕出場。

4局下查普曼打擊時，天使捕手葛雷德羅（Juan Graterol）突然站起來與他互嗆，雙方發生爭執，主審艾佛瑞特（Mike Everitt）出來阻止兩隊球員，接著兩人後續又起爭執，艾佛瑞就把查普曼趕出場。

「我想天使是認為我們有在偷他們的暗號。」查普曼賽後說，「對方認為我們的人在二壘回報給打者，他們還認為我們打者偷看捕手暗號。」他表示，「當我們打者進入打擊區時，對方捕手就一直盯著，這感覺不是很舒服。老實說，這很不尊重。」

查普曼說，「當我走進打擊區時，我只是讓他們知道我們沒有偷暗號，沒有必要一直盯著我們。」之後他與葛雷德羅發生爭執時，沒有爆粗口，但主審仍將他趕出場。查普曼強調，「即使我們是支年輕球隊，也應該像其他大聯盟球隊一樣，得到對手尊重。」

而運動家外野手坎哈（Mark Canha）則說，當他在打擊時，被葛雷德羅嗆「不要偷看我的暗號。」他懷疑這是否為對手的策略，「我不知道這是否為一種策略，或者他們真的認為我們有在做。」

葛雷德羅則對此說，「他們在偷暗號，就這樣，查普曼告訴我，他們沒有在偷，我們就發生爭執，就是這樣。」

該場比賽，運動家靠戴維斯（Khris Davis）單場3安2打點，包含一發陽春砲，本季第39轟，助球隊以3：1擊敗天使。

運動家、天使發生爭執。（法新社）

運動家、天使發生爭執。（法新社）