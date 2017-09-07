中職》張建銘1400安只差2支 退休前目標至少1500安

張建銘。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕自2004年9月1日初出場敲首安開始，富邦老將「火哥」張建銘在中職已奮戰14季，距生涯1400安里程碑只差2支，而他的目標是退休前至少要完成1500安。

張建銘近日重返先發打線，累積安打數已達1398支，最快今天就能成為中職史上第6位、現役第4位1400安選手，離生涯50轟則差7發。

在達成1200場出賽後，37歲的張建銘希望一直盡力打下去，他說，從以前就期許退役前至少要打到1500安，這是給自己的目標。

近年新秀輩出，誰狀況好就上，張建銘不再像過去固定先發，1400安遲來了些，但他說，無論先發或替補，都要設法幫助球隊，「像現在很多年輕選手都很好，想辦法讓他們更好，從旁push他們；當我有機會先發時，就想辦法帶領球隊。」

不少學弟都感謝張建銘私下提點，火哥身為全隊最年長球員，也有老將的責任，他舉例說：「就像郭泓志來了之後，也會想辦法把投手帶起來。」

除火哥外，10月將滿39歲的獅隊「綠色坦克」高國慶，生涯1600安也在倒數，目前累計1562安，且再打13場就達成1400場出賽，距700得分更只剩1分。

★張建銘生涯安打里程碑

次數 - 球隊 - 投手（球隊）- 球場 - 日期

1 - 興農 - 許文雄（熊）- 台中 - 2004/9/1

100 - 興農 - 林登（獅）- 台南 - 2005/6/26

200 - 興農 - 李風華（熊）- 澄清湖 - 2006/8/3

300 - 興農 - 柳裕展（象）- 羅東 - 2008/5/14

400 - 興農 - 李濠任（象） - 新莊 - 2009/5/21

500 - 興農 - 梅森 （熊）- 台中 - 2010/3/25

600 - 興農 - 威力烈（熊）- 澄清湖 - 2010/8/15

700 - 興農 - 王鏡銘（獅）- 桃園 - 2011/7/3

800 - 興農 - 李瑋華（獅）- 洲際 - 2012/5/13

900 - 義大 - 羅納得（獅）- 台中 - 2013/5/2

1000 - 義大 - 耿伯軒（象）- 澄清湖 - 2014/4/24

1100 - 義大 - 廖文揚（獅）- 台南 - 2014/9/27

1200 - 義大 - 賈斯汀（獅）- 澄清湖 - 2015/7/16

1300 - 義大 - 陳禹勳（猿）- 桃園 - 2016/8/31

1400 - 富邦 -？