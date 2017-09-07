排球》會累會痛就是練不夠？ 黃培閎旅外翻轉舊思維

黃培閎加盟義大利超級聯賽Top Volley Latina球隊，將再度展開旅歐之路。（資料照，夢想的角落提供）

〔體育中心／綜合報導〕「光頭神舉」黃培閎在5月底加入義大利超級聯賽Top Volley Latina，二度展開旅歐生涯，目前正隨隊訓練備戰新球季，他也對國外的訓練觀念和健康的重視令他感到驚訝，並在臉書PO文表示，「終於了解，國外的選手，運動生涯為什麼可以這麼久！」

黃培閎表示，有一次練完球後，剛好搭上體能教練Radogna Andrea的車順路回家的車，一上車他就問身體還有沒有哪裡不舒服，或是覺得痠痛、會累，黃培閎說，肩膀做TRX伸展時，有些動作會感到不舒服，體能教練就直接要求他停止做那些動作，並和他說「對我來說最重要的，就是你的健康」。

黃培閎也說，第一次的舉球訓練，總教練Vincenzo要我使用藥球（medicine ball），後來手腕、前臂出現一些不適感，教練知道後就叫他去休息，原本黃還想要繼續但仍被教練勸阻，「你休一天，可以再讓我多用一個月！」而之後訓練完後想要加練也被阻止，教練認為訓練量足夠，不要再多跳了。

這些都讓黃培閎有感而發，他指出，在台灣，傳統觀念會認為要把選手練習到極致，尤其是週末前夕，反正接下來有兩天可以好好休息，練就對了。

黃培閎對於義大利超級聯賽的專業印象深刻，他們對選手的健康相當重視，他有感發的寫道，「所以，外國選手的運動生命能比我們多這麼多年，原來是建立在這樣嚴謹、認真的專業基礎下的。」