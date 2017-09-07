田徑》今年鏢槍世界前十名 只有鄭兆村不是德國人

〔體育中心／綜合報導〕鏢槍金牌選手鄭兆村下週日將在新莊球場為中信兄弟開球，究竟他今年在世大運寫下的紀錄有多狂？根據國際田徑總會顯示，今年全世界十大鏢槍成績，只有鄭兆村不是德國人。

今年鏢槍最遠成績由維特爾（Johannes Vetter）創下，成績遠達94.44公尺（見影片），且今年世界前十大成績中，維特爾就包辦5個，包括8月初榮獲世錦賽金牌的91.20公尺，當時鄭兆村也同台較勁，僅擲出77.87公尺，無緣晉級決賽。

未料過了半個月，鄭兆村在台北世大運一口氣擲出91.36公尺，竄上今年世界第5佳，他的勁敵霍夫曼也以91.07公尺排名第7，其他8名皆由德國選手維特爾、里約奧運金牌羅勒爾（Thomas Röhler）兩人包辦。

2017年10大鏢槍成績（公尺）

1 德國 維特爾 94.44

2 德國 羅勒爾 93.90

3 德國 維特爾 93.88

4 德國 羅勒爾 91.53

5 台灣 鄭兆村 91.36

6 德國 維特爾 91.20

7 德國 霍夫曼 91.07

8 德國 羅勒爾 90.06

9 德國 維特爾 89.89

10 德國 維特爾 89.85

維特爾是今年鏢槍最佳紀錄保持人。（歐新社）

里約奧運金牌羅勒爾。（路透）

霍夫曼。（記者林正堃攝）