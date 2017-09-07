2017亞室武運納入電競示範賽 台灣電競代表團將由「蟲王」領軍

本屆台灣電競代表團成員，由左至右分別為楊家正、陳明成、洪梓硯、曾家鎮、陳永和、曹祖霖及林家弘（取自CTeSA臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕2017年第五屆亞洲室內暨武藝運動會將於本月25日於土庫曼首都阿什哈巴德舉行，其中最特別的就是將電競納入示範運動，而台灣也將有一支中華電子競技代表團將出征中亞，昨（6）日教育部體育署三樓大禮堂舉行中華代表團授旗典禮，體育署署長林德福將國旗以及奧會會旗授予中華奧會主席林鴻道，再由主席將國旗授予總領隊李成顯，象徵本次中華代表團的正式成軍，盼程為台灣爭取最高榮譽。

本次中華電子競技代表團是由CTeSA副秘書長洪梓硯、前《星海爭霸》職業選手「蟲王」楊家政Sen擔任教練，比賽項目星海爭霸選手為：陳明成、黃昱翔；爐石戰記選手為：曹祖霖、陳永和；拳皇14選手為：曾家鎮、林家弘。

昨（6）日教育部體育署三樓大禮堂舉行中華代表團授旗典禮。（取自CTeSA臉書）

CTeSA中華民國電子競技運動協會理事長鄭寶清在會中致詞表示，近來國際與國內對於電子競技的認知與認同度已有顯著增長，甚至計畫在未來幾年內立下重要的歷史節點，如2018年的雅加達亞運示範賽以及計畫中的2022年杭州亞運正式賽，都已發出電子競技納入正式運動賽會的重要宣示，對此台灣也當誓不缺席。

鄭寶清指出，協會在國體法修法前，就已經走訪台灣各個重要電競組織及職業戰隊，針對選手福利、職業及業餘舞台做出許多規劃，期盼能讓選手不管幕前幕後都能提共產業重要的經驗及知識含量，得以持續生涯發展。

最後，鄭寶清也說，除了電競跨足了台灣優勢的I.C.T.產業與資訊文娛產製等內容外，台灣健兒們屢次在國際間展現的優秀成績，早已成為國際間競逐爭取甚至挖角的標的對象，在此產業與人文並強的條件中，電競發展絕對是台灣未來國策的重要方向之一。