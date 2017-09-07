年滿20歲國民就可以 加入體育運動協會改革從今天開始！

體育署長林德福呼籲年滿20歲的國民加入體育改革行列。（記者許明禮攝）

〔記者許明禮／台北報導〕對國內單項運動協會表現不滿意嗎﹖想加入改革行列嗎﹖從今天開始，只要年滿20歲的國民都可以申請加入喜愛的特定體育團體。

「國民體育法」修正草案在8月31日三讀通過，相關條文以輔導特定體育團體組織開放、財務公開透明、營運專業為目標，以回應各界對體育改革的期待。

其中，有關組織開放部分，包括開放民眾參與，且單項協會在修法通過後必須在6個月進行理監事改選等。

為了讓各體育團體儘速修訂組織章程，以利於在12月陸續進行改選，全國體總也扮演橋樑角色，於該會網站設置專區，讓民眾預先報名申請入會，並等統一彙整後，再分別送交各體育團體審理新會員入會作業，以召開會員大會進行改選。

全國體總設置之預報名專區網址為http://coach.rocsf.org.tw/apply/index.php，自今（7）日起開放報名至11月30日截止。專區內有懶人包、Q&A等內容供民眾了解申請入會之相關規範，民眾在該專區填寫報名表格並送出後，體總會以電子郵件告知是否收到預報名申請資料，如有任何疑問可電（02-87711418）或E-mail:white@rocsf.org.tw詢問。