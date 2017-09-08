統一麥克爾首戰悍將 今日賽事預告與轉播

獅隊新洋投麥克爾。（資料照，記者陳志曲攝）

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上個系列賽遭國民橫掃的馬林魚近況不佳，希望能拿戰績較差的勇士來中止連敗，馬林魚推出史崔利（Dan Straily）先發，勇士派紐坎布（Sean Newcomb）應戰，旅美好手陳偉殷將在牛棚待命。

中職南北開打，中信兄弟派出王牌羅曼為系列賽打頭陣，Lamigo桃猿則推出道恩斯應戰，道恩斯不比開季初的七連勝威猛，投球內容常因球數過多導致局數有限，相較道恩斯，羅曼更穩定一些，但被打擊率偏高是問題之一。

富邦悍將對決統一獅同樣上演洋投大戰，富邦派出力猛先發，統一推出麥克爾。力猛本季對戰獅隊拿下4場勝利，但擔任救援投手時4次救援搞砸了3次，對戰防禦率也來到6.55；麥克爾則是獅隊八月份才找來的洋將，僅先發過4場，今首度面對悍將，悍將打線能否突破陌生投手防線，值得關注。

日職方面，養樂多做客巨人展開三連戰，巨人派出本季戰績14勝5敗，防禦率僅1.78的菅野智之掛帥，養樂多則由首度出賽的岩橋慶侍先發，岱桑今天會有什麼表現，球迷朋友們不要錯過囉！

MLB

07:30 馬林魚 vs. 勇士 （FOX體育二台）

中職

18:35 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿 <桃園> （ELEVEN SPORTS、愛爾達足球台、CPBLTV）

18:35 富邦悍將 vs. 統一獅 <台南> （FOX體育二台、愛爾達育樂台、CPBLTV）

日職

17:00 日本火腿 vs. 西武 （FOX體育）

17:00 DeNA vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）

17:00 養樂多 vs. 巨人 （緯來體育、愛爾達體育）