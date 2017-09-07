超狂金牌郭婞淳、鄭兆村 留手印送輔大校史室（影音）

世大運男子標槍金牌選手鄭兆村（右）與女子舉重金牌選手郭婞淳（左）一同為輔仁大學留下手印。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕舉重郭婞淳、標槍鄭兆村在世大運分別締造世界紀錄、亞洲新猷，兩人剛好都來自輔仁大學，今校方便替兩人舉辦「世大運輔仁耀揚-再創輔大力與美記者會」，並請兩位台灣之光留下手印，將存放在輔大校史室，期盼後進能效仿兩人，持續為校、為國家爭光。

頂著欲把里約奧運失去金牌討回來聲勢，郭婞淳本屆世大運矢志在女子58公斤級奪金，在滿場地主觀眾加油打氣下，拿出絕佳狀況用破大會紀錄總和249公斤，打敗里奧金牌泰國名將蘇甘雅，完成甜蜜復仇；其中抓舉107公斤締造大會新猷，挺舉142公斤更刷新世界紀錄，暢快收下自2013年喀山世大運後生涯第2面世大運金牌。

男子標槍決賽高潮迭起，張力十足，全國紀錄保持人鄭兆村在首擲以83公尺91暫居第一，但好友黃士峰在第4擲丟出86公尺64打破大會紀錄，人高馬大的德國霍夫曼第5擲再以88公尺33躍居領先。落居第三的鄭兆村最後驚天一擲，在台北田徑場夜空畫出一道完美弧線，最終以91公尺36逆轉奪金，一舉改寫全國、大會與亞洲紀錄，成為新一代亞洲標槍傳奇。

輔大除了郭婞淳、鄭兆村外，桌球女單銀牌得主鄭怡靜也是輔大學生，不過，郭婞淳、鄭兆村都曾受過重傷，此次成功在世大運揚眉吐氣，輔大校長江漢聲表示，「他們兩人都是輔大學生的典範。」

世大運男子標槍金牌選手鄭兆村（右）與女子舉重金牌選手郭婞淳（左）一同為輔仁大學留下手印。（記者陳志曲攝）

世大運男子標槍金牌選手鄭兆村（右二）與女子舉重金牌選手郭婞淳（左二）一同為輔仁大學留下手印，並與校長江漢聲（中）、教練林敬能（左一）、教練王建畯（右一）合影。（記者陳志曲攝）

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