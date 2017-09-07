中職》福瑞多因傷下二軍 施子謙可能暫代先發

統一獅新人施子謙有機會先發出賽。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅洋投福瑞多昨天對桃猿先發，投到第6局因傷退場，今天降二軍休養，獅隊「蔗總」黃甘霖表示，福瑞多將跳過一次先發輪值，頂替先發空缺的人選包括羅錦龍和施子謙。

昨役賽前福瑞多在牛棚練投時，控球就不太穩定，還多次投出離譜大暴投，比賽前幾局雖能有效壓制對方打線，但到了第6局接連被敲安打導致失分，最終被換下來，獅隊防護員透露，福瑞多因右手臂疲勞，加上右手中指裂開，所以沒辦法續投。

蔗總表示，福瑞多會跳過一次先發，下週末對富邦悍將，會找一名本土投手暫時頂替福瑞多，人選包括羅錦龍和施子謙，當然，其他土投也會考慮，這幾天還要再跟教練團討論。

福瑞多因傷下二軍。（資料照，記者廖耀東攝）

施子謙剛加盟獅隊，今天首度升上一軍，之後有可能被教練團委以先發重任，他說，大一到大三他都擔任後援投手，大四轉先發，世大運對墨西哥也是先發出賽，對這個角色並不陌生，應該沒問題，目前暫時以中繼為主。

另外，這兩天狂拉肚子的唐肇廷，昨天先發出賽敲出2安，今天則從板凳出發，唐肇廷表示，目前身體已無大礙；蔗總說，這一場比賽唐肇廷可以上場，沒排先發的考量是對方派左投劉昱言，所以由右打的陳重羽先發守中外野。

唐肇廷。（資料照，記者黃志源攝）