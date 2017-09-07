中職》從內野工具人到邊緣人 黃恩賜不向命運低頭

黃恩賜（資料照）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅內野手黃恩賜昨天對桃猿之戰，第6局精彩美技接殺林泓育擊出的強勁平飛球，第9局他從陳禹勳手中敲二壘安打，攻守端皆有亮眼表現，值得一提的是，這只是本季黃恩賜首安，暌違近1年再敲安，他鬆了一口氣，「終於打安打了。」

黃恩賜是職棒六年級生，前5年單季至少都有42場出賽，2014年出賽99場為生涯最多。由於獅隊優質內野新秀湧現，今年黃恩賜出賽驟降為8場，今天對桃猿之戰守三壘，只是他本季第3次先發。

從內野工具人到邊緣人，黃恩賜坦言，一開始自己的確會失落，但擺在眼前的現實就是人家比你好，這必須承認，他能做的只有更加努力，把刺激當成助力，讓自己變得更好。

黃恩賜打職棒6年累積196安，還不及去年王柏融單季200安，黃恩賜得知生涯安打數，不由得大驚，「還沒200安喔!」他說，自己的狀況比較慢熱，需要好幾場比賽才能調整到位，表現容易大起大落，讓教練團不放心，這是他需要去克服的問題。

和他同名同姓的投手黃恩賜目前在中信兄弟，不過中信黃恩賜因右手肘傷，需等到明年才能上一軍投球；獅隊的黃恩賜說，因為投手黃恩賜投球很厲害，兩人又是花蓮同鄉，對方國小時他就聽過名字，去年和培訓隊熱身賽兩人曾對過一次，當時獅隊隊友開玩笑說，「你被黃恩賜解決的話，乾脆去改名算了。」結果擊出滾地球出局，後來還是沒改名，希望能在職棒對決。