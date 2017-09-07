LOL》WS不愧「升降賽之王」 擊敗AF保住LMS席次

WAYI SPIDER不愧「升降賽之王」，以三勝一敗擊倒AF保住LMS席次。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季升降賽今（7）日進行次日賽程，晉級勝組的Wayi Spider（WS）對上ahq Fighter（AF），前兩局雙方各獲一勝，但後兩局WS都選出較能打團戰的陣容，加上前期不斷以多夾少對方成員，不到30分鐘就拿下勝果，最後WS就以三勝一敗再度保住LMS席次；至於落敗的AF還有機會，明日如果戰勝敗部的17A，依然能夠擠進LMS殿堂。

首局WS選擇茂凱、嘉文四世、路西恩、剎雅及古拉格斯；AF則是賈克斯、茂凱、塔莉雅、崔絲塔娜與亞歷斯塔。（取自Youtube）

首局札克位置就被嘉文四世摸透，兩方互相換血，雙方成員都趕到，雖然嘉文四世先被收下，但WS看著茂凱開招「詭林之握」控住對方成員，一路追到塔下收下兩顆人頭，前兩條小龍也由WS拿下，取得前期優勢；而三路對線也由WS佔上風，靠著兵線優勢全面掌握AF野區視野。

25分鐘雙方在上路展開碰撞，WS再度靠著茂凱開大絕打出0換2攻勢，經濟已經領先來到1萬，27分鐘AF雖然抓到落單的路西恩，但傷害根本不夠，不僅拿不下路西恩還反送兩顆人頭，也讓WS輕鬆吃下巴龍，擁有雙火龍與巴龍BUFF的WS直接挺進高地要一波結束比賽，AF無力阻止被打出3換0團戰，WS在30分鐘拿下首勝。

第二局換AF先選，選擇賈克斯、札克、奧莉安娜、法洛士與瑟雷西；WS則是慎、波比、塔莉雅、崔絲塔娜與亞歷斯塔。（取自Youtube）

第二局不變的是WS的波比依舊掌握札克打野動線，不斷騷擾對方搶野怪，5分鐘中路兩邊不斷換血，奧莉安娜想要閃現殺掉塔莉雅未果，反因位置過深遭波比輕鬆收頭，7分鐘上下路同時開打，依舊由WS佔得優勢，也讓開場風向由WS掌控，儘管WS人頭數領先，但經濟持平，這也讓AF存著一絲機會。

24分鐘WS搶先清除巴龍池視野後蹲點引誘AF探視，雖然塔莉雅築牆成功擋下AF退路，輸出位卻選擇集火坦度還夠的瑟雷西，反讓AF雙C位不斷從後方灌入，打出1換4攻勢並吃下巴龍、所有外塔，逆轉風向，再靠著發育完成的賈克斯不斷下路分推打下高地塔及兵營，35分鐘AF拿下第二條巴龍後雙方在主堡塔前開戰，AF打出0換2攻勢、拿下主堡扳平比數。

第三局WS選擇藍寶、古拉格斯、庫奇、崔絲塔娜與亞歷斯塔；AF挑選吶兒、札克、星朵拉、法洛士與布朗姆。（取自Youtube）

WS這場目標明確，就是要讓吶兒無法順利發育分推帶風向，前15分鐘多次來到上路多夾少屢次擊殺吶兒抑制發育，而已經連三局選出札克的AF打野選手Bonny依然被對方摸清動向，也讓WS率先搶下三外塔，並靠著視野壓制讓AF毫無推塔機會。

26分鐘WS挾著視野優勢順利吃下巴龍，AF不僅來不及阻擋，陣型還被野區地勢切割，也讓WS靠著雙C位打出一波ACE，WS趁著巴龍BUFF把所有高地塔與三兵營收下，打算一波帶走勝果，直接壓前瘋狂輸出點掉主堡，29分鐘早早拿下主堡獲得第二勝。

第四局再度由AF先選，選擇卡蜜兒、古拉格斯、星朵拉、剎雅與亞歷斯塔；WS則是茂凱、嘉文四世、卡薩丁、崔絲塔娜與珍娜。（取自Youtube）

遊戲前期AF不斷被WS多夾少擊殺，WS更是靠著流暢的轉塔動向，在20分鐘經濟就早早領先來到6000，關鍵時刻24分鐘，AF河道抓到落單的崔絲塔娜後，果斷選擇開巴龍，但WS沒有畏懼少一位輸出位的劣勢，從河道往上進犯，靠著茂凱開大進場與卡薩丁的輸出，打出1換3攻勢還搶下巴龍，也讓AF陷入1萬經濟絕對劣勢，WS沒有要拖，直接來到高地想一波結束比賽，AF被迫打團戰又被取下四顆人頭，讓WS在27分鐘拿下主堡，也保住LMS席次。