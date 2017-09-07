游泳》「丁妹」丁聖祐今晚飛澳洲 接受科學化訓練求進步

丁聖祐（取自丁聖祐臉書）

〔記者林岳甫／台北報導〕抱著既期待又緊張心情，台灣女泳將「丁妹」丁聖祐今晚將搭機前往澳洲接受科學化訓練，期盼成績能夠再次突破，並將短期目標擺在10月宜蘭全大運。

22歲丁聖祐一直以來都懷抱著奧運夢，尤其2012年在100公尺蝶式的成績，只差倫頓奧運B標0.01秒，她說：「當時的我，覺得離奧運好近，我相信只要再努力下去、再進步一些，一定會達成奧運夢。」

不過，即便當年只差0.01秒就能前往奧運，這些年卻發現距離是如此巨大，就算她多麼努力並積極練習，成績也無法再次突破，但她知道國外有很多科學化的訓練，能幫助選手進步很多，只是在台灣卻不知道該去哪裡尋求協助，即使求助也受到層層阻礙。

丁妹先前在「體育改革聯會」拍攝「我想要科學化訓練」影片，讓外界很驚訝、也很心疼台灣選手缺乏訓練資源的困境，許多對台灣體育有熱情的前輩，便不斷鼓勵她出國移地訓練，她也在澳洲相中一位較適合自己的教練。

丁聖祐這幾天都忙著整理行李，甚至還得苦思行李該如何準備，但只要一想到自己將朝夢想前進即感到興奮，她表示，現在也有點緊張，好想趕快知道澳洲整體訓練狀況。丁妹過去曾至中國移地訓練，但有多位國內泳將陪伴，此次卻是單獨前往澳洲求進步，也要自行打理食衣住行等，但為了追求自己的夢想，她絲毫不畏懼辛苦。

丁聖祐此行預計在澳洲訓練30天左右，會在10月21日宜蘭全運會點燃戰火前回國，希望透過全運會賽事，檢視自己在澳洲的訓練成效。