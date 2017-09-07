中職》初逢U21戰友 陳傑憲沒被三振紀錄中斷

陳傑憲連續97打席無三振紀錄被劉昱言中斷。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅「四爺」陳傑憲4成18打擊率、150安打分居聯盟一、二名，是隊上稱職的開路先鋒，今天對上Lamigo桃猿先發、U21戰友劉昱言，1局下遭到三振，連續打席無三振的紀錄於97中斷。不過根據紀錄特別規則，由於比賽因雨保留，陳傑憲連續97打席無三振的紀錄將保留。

陳傑憲上一次被三振是8月4日第3打席，被富邦悍將洋投麥力戈三振，該日後2打席分別擊出安打和保送，而8月5日起至今賽前，他都沒有被三振，帶著連續97打席無三振進入今天的猿獅戰，卻在首次打擊破功中斷紀錄。

根據中職統計，「單季」連續打席無三振，陳傑憲已是紀錄保持人，次多的為兄弟路易士在1995年締造的連續89打席無三振。至於包含跨季紀錄，則是陳冠任於2009年9月24日至2010年4月11日，還效力兄弟時創下。

今天是劉昱言本季一軍初登板，也是生涯首次對戰統一獅，他和陳傑憲在2014年均為U12世界盃棒球賽台灣代表隊成員。劉昱言今主投2.2局用了39球，最快球速141公里，投出3保送1K，第2次對決陳傑憲，球數2好2壞，但因雨勢變大，Lamigo總教練洪一中要求比賽暫停，相隔一小時後雨勢未減緩，宣布延期至10月11日再戰。

Lamigo桃猿先發投手劉昱言。（記者黃志源攝）