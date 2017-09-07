中職》陳傑憲連97打席沒吞K 挑戰「小飛機障礙」

陳傑憲連續97打席無三振紀錄被劉昱言中斷。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今天台南獅猿戰打到2局下因雨延賽，桃猿暫以6:0領先，比賽紀錄保留，延至10月11日晚上6點35分原地再戰，首局首打席陳傑憲遭三振，原本中斷個人連97打席沒被三振，因延賽得以延續單季連續最多打席沒被三振紀錄。

此役桃猿推出本季首度出賽的劉昱言先發，他和陳傑憲是U21金牌世代戰友，兩人棒球生涯首度對決。首局首打席陳傑憲遭三振，原本中斷個人連97打席沒被三振，因雨延賽得以延續紀錄，9月3日對中信兄弟之戰，陳傑憲才打破1995年由兄弟象洋砲路易士所締造單季連89打席沒被三振紀錄。

至於跨季紀錄則是「小飛機」陳冠任連113打席沒吞K（2009年9月24日至2010年4月11日），陳傑憲只要接下來連17打席沒被三振，就可以寫下紀錄新頁，可望跨越「小飛機障礙」。

本季陳傑憲僅吞26K，平均16.4打席才被三振1次，鮮少遭三振，他表示，擊球掌握性好，所以兩好球也不怕，有自己的擊球策略；此役吞K，陳傑憲說，劉昱言球路尾勁比想像中來得好，首打席被三振有點可惜，第2打席特別想建功；另外，王柏融2打席都獲保送，兩人紀錄都將保留。