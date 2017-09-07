不再說「麥啦麥啦」 戴資穎：這次奶奶主動搶戴金牌

戴資穎說，她把世大運金牌帶回家時，奶奶有別於以往，居然主動要求把獎牌戴上，看得出奶奶真的是很開心。（圖擷自戴資穎/ Tai Tzu Ying臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕戴資穎拿下世大運羽球女子單打金牌，她今日表示把世大運金牌帶回家時，奶奶不再像之前總是說「麥啦麥啦」，反而是在稱讚獎牌漂亮後，主動要求把獎牌戴上，看得出奶奶真的是很開心，讓她更加覺得「留下來是對的」。

合作金庫7日在台北舉辦世大運合庫之星頒獎典禮，戴資穎的爸爸（左）與姐姐（右）也出席觀禮。（中央社）

羽球世界球后戴資穎放棄參加世界錦標賽的機會，留在台灣參與2017年台北世大運，幫台灣留下羽球女單、混團兩面金牌，引發外界正面迴響。她近日也在臉書PO文指出，賽後回高雄時把獎牌與奶奶分享，奶奶也大讚並說要戴一下獎牌，她在發文中也感謝外界的支持。

《中央社》報導，戴資穎今天參加「世大運合庫之星頒獎典禮」後表示，雖然這不是她第一次拿獎牌，但以前拿獎牌回去時，奶奶都沒有像這次這樣把獎牌戴上，甚至逼奶奶戴看看時，奶奶還會不好意思的說「麥啦麥啦」（台語，意指不要不要），沒想到這次世大運奪金，奶奶卻一反常態主動的要求要戴獎牌，感覺得出奶奶真的是很開心。而對於這次留在台灣比賽，看到大家一起為選手加油，整個凝聚力很不一樣，讓她覺得留下來「真的是非常正確的決定。」

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