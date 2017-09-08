暴雪英霸》ST奪得冠軍 將代表台灣出征BlizzCon

大換血的ST成功以三連勝之姿打敗對手，除獲得30萬獎金外，更將代表台灣出征11月美國BlizzCon舉行的總決賽。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《暴雪英霸》HGC台灣站第四季冠軍戰於今（7）日舉行，在雙敗淘汰賽制下，本日先舉行勝部次輪賽事，由ST直落二LM獲勝，落敗的LM又輸給敗部TFC慘遭淘汰，也讓最終冠軍戰還是老面孔由上季冠軍TFC對上ST，在最後五戰三勝賽事中，大換血的ST成功以三連勝之姿打敗對手，除獲得30萬獎金外，更將代表台灣出征11月美國BlizzCon舉行的總決賽。

賽後訪問，ST隊長「小狗」GoDDog表示，這版本講究的是營運而非團戰，從來從剛開始組隊到現在，營運是有變強，只是如果要打外國隊伍，打團部分還是要再加強；新加入的兩位新加坡選手則表示，一開始組隊時「溝通」是最大問題，英雄及技能名稱都不太一樣，但能贏下比賽真的很開心，也希望能走得遠一點。

ST獲勝後接受現場主持人訪問。（取自Youtube）

本日賽程首先進行勝部次輪賽事，由ST對上LM，前者在第四季陣容改組，加入新加坡選手形成「台新」聯軍，開局就給新血戰隊LM下馬威，在首張地圖煉獄聖壇以21分鐘拿下首勝後，第二張地圖永恆戰場更是每波地圖機制都由ST拿下，早早於17分鐘拿下勝利，挺進最終冠軍戰。

隨後進行的敗部次輪賽事由甫落敗的LM對上TFC，上季冠軍TFC展現操作及團戰的壓制力，連兩局比賽都將雙方等差維持在2至3等，會戰無往不利，兩張地圖蛛后之墓及天空神殿都能掌握住地圖機制，分別以18分鐘與17分鐘拿下二連勝，這也代表最終冠軍戰又是上一季的老面孔組合。

首張地圖為蛛后之墓，ST選擇精英牛頭大佬、雷加、露娜拉、李奧瑞克與路西歐；TFC則是烏瑟、葛雷邁恩、穆拉丁、德哈卡與斯杜科夫。（取自Youtube）

最終冠軍戰由勝部的ST對上敗部上來的TFC，ST也靠著勝部打敗部、未戰先取得一勝，首張地圖為蛛后之墓，ST選擇精英牛頭大佬、雷加、露娜拉、李奧瑞克與路西歐；TFC則是烏瑟、葛雷邁恩、穆拉丁、德哈卡與斯杜科夫。

雙方都選擇現今META的「雙輔助」陣容，除了開局TFC先靠著德哈卡控場取得兩顆人頭外，只要是面對面會戰，雙方打來打去始終沒有人死亡，ST面對TFC較多次數交出寶石招喚織網魔都成功擋下，儘管自家內堡已經被TFC觸及，但ST在18分鐘靠著搶開BOSS成功、而TFC也沒趁勢交寶石的情況下，成功拿下所有外堡。

最關鍵一波發生在20分鐘，TFC再度招喚出織網魔並且從上路挺進內堡，雖然TFC以5打4，但雙坦卻不敢果斷上前，讓ST在POKE點掉織網魔後，抓到TFC進攻的失誤，靠著路西歐加速直接反打一波0換4，挺進高地拆下核心取得第二勝。

第二張地圖為天空神殿，ST選擇維拉、穆拉丁、塔薩達、烏瑟及李奧瑞克；TFC則是葛雷邁恩、斯杜科夫、泰瑞爾、源氏與阿薩斯。（取自Youtube）

第二張地圖為天空神殿，ST選擇維拉、穆拉丁、塔薩達、烏瑟及李奧瑞克；TFC則是葛雷邁恩、斯杜科夫、泰瑞爾、源氏與阿薩斯。

儘管開局TFC在佔領地圖機神殿佔有優勢，但ST在遊戲前期就拿下地圖BOSS推線，TFC選擇用換塔拿下上路外堡，但ST靠著BOSS攻勢一口氣拿下中、下外堡，為對方始料未及，而7分鐘源氏在上路被單抓送頭也讓ST逮到機會一路從上路外堡打到內堡，等級更是來到2等領先。

11分鐘，TFC選擇開戰先秒殺維拉，速度之快讓烏瑟來不及給無敵，少了輸出位的ST打不出傷害節節敗退，葛雷邁恩更是二段進場收下殘血的李奧瑞克，也延緩ST的攻勢；但這個延緩只是一下子，2分鐘後ST選擇開BOSS逼戰，TFC只能上前迎戰，被整裝待發的ST火速收下雙坦阿薩斯與泰瑞爾，少了前排的TFC直接崩盤，讓ST在13分鐘靠著BOSS攻勢拆下核心、取得最終勝利。

獲勝的ST前去TFC座位握手致意。（取自Youtube）

最終對戰結果。（取自Youtube）