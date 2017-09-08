美網》「姊妹內戰」大詹重返女雙4強 小詹拚混雙決賽門票

辛吉絲與詹詠然搭檔重返女雙4強。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽詹家「姊妹內戰」，姊姊詹詠然人馬2個6：2 勝出重返女雙4強；妹妹詹皓晴雖然8強止步，混雙小詹仍將力爭決賽門票。

本屆同處女雙下籤表的第2種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）、詹皓晴／中國張帥，各自3連勝會師前8，這也是血濃於水的大、小詹，繼2014年吉隆坡女雙決賽再度強碰，3年前小詹贏球，如今輪到姊姊復仇，大詹更締造自2007年美網女雙亞軍後，近7年來在紐約法拉盛公園最佳戰績。至於「辛然配」4強對手，則為前世界球后的第4種子印度米爾莎（Sania Mirza）／中國彭帥。

「辛然配」挾著辛辛那提封后氣勢，美網連戰皆捷，行情水漲船高，只不過，28歲的大詹也陷入台北世大運混雙4強退賽風波，內外壓力沉重，加上辛吉絲與前搭檔米爾莎熟悉彼此打法，臨場再度硬碰硬，增添不少變數。大詹11年前曾與莊佳容拿到美網女雙亞軍，之後僅2010年打進4強，直到如今才再度追平。

詹詠然（左）、詹皓晴（右）姊妹檔在世大運網球女雙奪得金牌。但前進美網女雙賽卻上演「姊妹內戰」，最後「辛然配」大詹重返女雙4強，小詹則拚混雙決賽門票後。（資料照，記者張嘉明攝）

芳齡24的小詹，今年溫布頓草地收下女雙亞軍，儘管無緣突破2015年首闖美網8強紀錄，混雙她和紐西蘭凡納斯（ Michael Venus）榮膺第3種子，也已連闖3關挺進4強，士氣正值高峰的「台紐聯軍」，將與澳洲羅迪歐諾娃（Anastasia Rodionova）／奧地利馬拉克（Oliver Marach）拚決賽門票。

這場女雙8強戰，原定台灣時間週四凌晨進行，但因紐約當地陰雨綿綿，順延至今日補打。面對8強惟一非種子的年輕「皓帥配」，暫抛親情與交情的「辛然配」火力全開，開賽短暫僵持後率先破發，再經歷互破壓制，首盤順利到手，次盤老經驗「辛然配」乘勝追擊，再度破發3：0開局，順勢拉開至4：1，總計只花63分鐘直落2鎖定勝利。