NBA》今正式加盟騎士 I.湯瑪斯臀傷暫無歸隊時間表

騎士今舉行加盟記者會。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今正式為I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）等三名球員舉行加盟記者會，面對多名記者持續追問I.湯瑪斯臀傷近況，總管奧特曼（Koby Altman）主動出面護航，不希望記者會偏離主題，僅透露目前I.湯瑪斯沒有歸隊時間表。

「為了公平對待Isaiah，我們今天不會再針對他的臀傷多做說明，我們目前沒有時間計畫表，也絕對不會操之過急。」總管奧特曼說，表示現階段目標就是讓I.湯瑪斯在今年的某個時間點能夠健康回歸，直接擋下多名記者對於臀傷的提問，為了不讓加盟記者會偏離主題，總管奧特曼總結：「這可不會變成Isaiah Thomas的臀傷記者會。」

儘管總管奧特曼試圖不讓外界對於I.湯瑪斯的臀傷復原進度有所期待，但總教練泰倫魯（Tyronn Lue）已向媒體透露I.湯瑪斯將無法趕上開季，表示I.湯瑪斯至少還得花5到6週才能上場為騎士打球。總管奧特曼表示，I.湯瑪斯缺陣期間將由羅斯（Derrick Rose）和卡德隆（Jose Calderon）暫代其職。

"This is an extremely exciting day for the Cavaliers." - GM Koby Altman



: https://t.co/FrxUlxJjGr pic.twitter.com/1XV0akCXhu — Cleveland Cavaliers （@cavs） 2017年9月7日

I.湯瑪斯本人則說，他每天都在接受治療，並努力進行重量訓練，「就像Koby（總管）說的，我們有個計畫、正努力付諸行動，希望能讓我盡快恢復到百分之百的狀態。」ESPN報導提到，被問及總管曾說球團有個不需動手術的計畫時，I.湯瑪斯回應：「他這麼說嗎？現在每個人都想來當醫生啦！」

即將進入現有合約最後一年，曾說希望明年能被塞爾提克簽回的I.湯瑪斯表示，自己的傷勢狀況並不會讓他對於明年將恢復自由之身的狀況備感壓力，「談到籃球，就沒有壓力了，我忙著訓練所以沒空去想壓力，所以等時間到了（成為自由球員），我已經能夠回到場上、打出應有的表現，一切都將迎刃而解。」I.湯瑪斯說。

對於即將與詹姆斯（LeBron James）攜手打球，I.湯瑪斯表示終於能與最棒的籃球員一起作戰，讓他感到相當興奮，「我之前處境挺艱辛的，因為沒有最棒的球員，大家得持續努力、在僅有條件下奮鬥。」I.湯瑪斯說，而談到騎士新陣容的未來，I.湯瑪斯信心滿滿地說：「如果一切順利到位、戰力充沛，一旦闖進季後賽，並且健康無虞，我們就很難被打敗了。」

I.湯瑪斯對騎士信心滿滿。（法新社）