NBA》今正式加盟騎士 I.湯瑪斯臀傷暫無歸隊時間表

騎士今舉行加盟記者會。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士今正式為I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)等三名球員舉行加盟記者會,面對多名記者持續追問I.湯瑪斯臀傷近況,總管奧特曼(Koby Altman)主動出面護航,不希望記者會偏離主題,僅透露目前I.湯瑪斯沒有歸隊時間表。

「為了公平對待Isaiah,我們今天不會再針對他的臀傷多做說明,我們目前沒有時間計畫表,也絕對不會操之過急。」總管奧特曼說,表示現階段目標就是讓I.湯瑪斯在今年的某個時間點能夠健康回歸,直接擋下多名記者對於臀傷的提問,為了不讓加盟記者會偏離主題,總管奧特曼總結:「這可不會變成Isaiah Thomas的臀傷記者會。」

儘管總管奧特曼試圖不讓外界對於I.湯瑪斯的臀傷復原進度有所期待,但總教練泰倫魯(Tyronn Lue)已向媒體透露I.湯瑪斯將無法趕上開季,表示I.湯瑪斯至少還得花5到6週才能上場為騎士打球。總管奧特曼表示,I.湯瑪斯缺陣期間將由羅斯(Derrick Rose)和卡德隆(Jose Calderon)暫代其職。

"This is an extremely exciting day for the Cavaliers." - GM Koby Altman



