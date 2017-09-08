MLB》手套也一併「盜」走！ 勇士盜壘王讓對手驚呆（影音）

.@enderinciartem: Gold Glove winner, opponent glove thief. pic.twitter.com/ysRKa4ZYnL — Atlanta Braves （@Braves） 2017年9月8日

〔體育中心／綜合報導〕勇士今於主場迎戰馬林魚，開路先鋒英西亞提（Ender Inciarte）首局發動盜壘發生意外插曲，滑壘時竟把對方的手套一起「盜」走，有趣畫面隨即登上大聯盟官網。

英西亞提今擔任先發一棒中外野手，一局下率先登場打擊獲保送上壘，英西亞提隨後在2出局時發動盜壘，馬林魚捕手艾利斯（A.J. Ellis）接球後迅速將球傳出，二壘手高登（Dee Gordon）也已經就定位準備觸殺跑者。

英西亞提選擇用腿部滑壘方式攻上壘包，屈膝跪地的左腳卻在滑壘時剛好坐在高登的手套上，高登的手套連帶著球脫手而出，被英西亞提坐著一路滑上二壘，英西亞提上壘後高舉手套、隨後拋還給高登，裁判隨後判定英西亞提安全上壘。

英西亞提準備滑向二壘。（美聯社）

大聯盟官網隨即PO出剪輯影片，並在官方IG上幽默註解：「我會盜壘，還有你的手套，也許吧。」勇士也在官方推特搞笑調侃這位自家球員：「Ender Inciarte，（去年國聯）金手套獎得主，對手手套的小偷。」

勇士該局以飛球出局結束進攻，盜壘成功的英西亞提並未回壘得分，這是英西亞提本季個人第21次盜壘成功，追平生涯單季最佳紀錄，目前仍獨居隊上盜壘王，在國聯盜壘排行榜則與紅人佩拉薩（Jose Peraza）並列第五。

英西亞提盜壘成功。（截自MLB影片）