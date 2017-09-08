MLB》最遙遠的距離！ 大都會追平轟改判二壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今於主場迎戰紅人，傷癒回歸的哈維（Matt Harvey）表現漸入佳境，主投5局責失2分，卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）擊出直擊全壘打牆線的「超遠」二壘打，小將尼姆莫（Brandon Nimmo）把握先發機會單場雙響完成猛打賞，助大都會以7：2擊敗紅人，哈維相隔3個多月再摘勝投。

因右肩傷勢缺陣近三個月的哈維，上週首度回歸僅投2局狂失7分吞敗，今於主場對紅人再度登板先發，前2局雖接連挨打丟掉1分，但隨後回穩未再失分，5局投完用74球（47好球）退場休息。

總計哈維此役挨5安含3支二壘打，掉2分皆為責失，三振保送各一外帶1次觸身球，獲打線3轟力挺重溫勝投滋味，哈維上回摘勝已得回溯至今年5月底對海盜的比賽。

紅人今派菜鳥右投Tyler Mahle先發，2局下失守先掉1分，3局下一顆外角低球被卡布雷拉扛向左外野，直接打在全壘打牆線上，轉播單位和球員當下都以為是全壘打，但經重播判定為二壘打，大都會總教練出場詢問，卡布雷拉無奈從休息室慢步走回二壘，與追平轟擦肩而過。

大都會隨後仍攻勢不斷，4到6局各添2分，本季僅1轟的尼姆莫連兩打席開轟，貢獻3分打點，紅人全場得點圈有人打擊機會繳10支1，無力追分苦吞系列戰首敗。

哈維睽違三個月首摘勝投。（USA Today Sports）

尼姆莫單場雙響完成猛打賞。（美聯社）