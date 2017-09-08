Indy Women in Tech錦標賽》第1回合 龔怡萍並列第6

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA巡迴賽今年新增賽事Indy Women in Tech錦標賽，今天在印地安那波里斯打完第1回合，近況回溫的台灣女將龔怡萍以66桿完賽暫時並列第6名。

龔怡萍今天從第10洞出發之後，雖在第11洞吞下唯一的柏忌，隨後她馬上連抓兩鳥，這回合她一個進帳7個博蒂，以66桿完賽，和美國歐爾森、丹麥梅德森並列第6。

較早出發的錢珮芸，這回合則打下1個老鷹，4個博蒂，只有1個柏忌，67桿作收，暫時並列第9。

錢珮芸表示，第5洞是長洞，但那洞開 球沒打上球道，進了長草，她很不開心，第2桿只好先打到果嶺前的球道，剩68碼，她短切上去只知道打得很好，沒想到球滾了3、4碼竟然進洞打下老鷹。

這是錢珮芸今年在LPGA賽事的第5個老鷹。賽後她說：「今天我的鐵桿和木桿都打得很好，如果推桿好一點的話，桿數可以更低。」這回合打上17個果嶺，但推桿31推。

同場出賽的曾雅妮和李旻，今天都打出72桿，並列79名。徐薇淩花了73桿，並列94名。程思嘉78桿。

目前領先的是美國選手湯普森，第1回合她打下11個博蒂、2個柏忌，63桿完賽，創了賽史紀錄。湯普森表示，因為清晨氣溫很低，熱身練球時並不順利，還好最後打了幾次不錯的木桿，讓她找回自己的節奏，而且一直維持住。這回合她只花了26次推桿，攻上16個果嶺。

湯普森暫以1桿之差領先德國的蓋兒和美國的塔慕莉絲，泰國的茉莉雅和紐西蘭前球后高寶璟，同以65桿並列第4。