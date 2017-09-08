MLB》又遭艾倫納多首局開轟 克蕭投不滿4局被KO（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近12戰僅拿1勝的道奇今推出王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發力圖止敗，不料卻在首局就遭洛磯重砲艾倫納多（Nolan Arenado）三分彈重擊，克蕭投不滿4局就被換下場，牛棚接手也壓不住洛磯16安猛攻，道奇以1：9輸球苦吞七連敗為4年來首見。

道奇近日遭遇空前低潮，月初才靠傷癒回歸的克蕭6局無失分好投終止五連敗，隨後再度兵敗如山倒陷入6連敗低潮，今於主場展開洛磯三連戰，道奇推出王牌克蕭先發想再度止敗，不料克蕭開賽後竟連挨4安，包括艾倫納多的首球三分砲，克蕭隨後發生暴投，花了28球才投完首局。

3局上克蕭開局連挨2安，被拉克羅伊（Jonathan Lucroy）犧牲打再丟1分，4局上克蕭用招牌曲球讓艾倫納多擊成滾地球形成2出局，總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定喊停讓克蕭退場休息，攻守交換後道奇靠兩支二壘打追回1分，洛磯仍以4：1領先。

克蕭首局就挨3分砲。（美聯社）

5局上史都華（Brock Stewart）續投，1出局後連挨2安，捕手葛朗多（Yasmani Grandal）發失捕逸先掉1分，拉克羅伊敲安再下一城助洛磯取得6：1領先。7局上道奇換菜鳥派瑞德斯（Edward Paredes）接手，面對首名打者C.岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）就挨陽春砲，隨後續挨3安被攻占滿壘，一人次都沒解決狼狽退場。

道奇換上此役第5任投手拉文（Josh Ravin），雖飆3K結束洛磯攻勢，但也投出兩次保送讓洛磯輕鬆得分，7局打完已將領先拉開到9：1。8局上道奇一口氣替換3名野手，23歲菜鳥右投大聯盟初登板，後援2局僅挨1安送出2K無失分，但道奇打線也沒能打回分數，主場輸球苦吞七連敗，上回如此慘敗已是2013年5月的事。

克蕭此役僅投3.2局為本季第二短，僅次於上回因背部緊繃提前退場的2局，雖送出7K但也有3次保送，共挨6安含首局的三分彈，丟4分皆為責失，防禦率上升至2.15。包括此役敗戰在內，克蕭本季對洛磯先發5次累積3勝2敗，兩次輸球都在首局被艾倫納多扛出全壘打，克蕭生涯挨洛磯20轟多於他隊，艾倫納多累積3轟為現役最多。

克蕭投不滿4局主場吞敗。（美聯社）

艾倫納多從克蕭手中扛出3轟，並列現役最多。（美聯社）