MLB》克魯伯飆13K摘勝 印地安人挑戰半世紀以來最長連勝

〔記者張浩群／綜合報導〕印地安人連勝氣勢正旺，昨天成為聯盟首支連2季奪14連勝的球隊，今天靠著王牌克魯伯（Corey Kluber）繳出7局飆13K失2分的優質好投，率隊以11：2贏球，四連戰橫掃白襪，拿下隊史新高的15連勝。此外，本季在客場勇奪11連勝，也是印地安人睽違60年後再度達成這項紀錄。

克魯伯本季第15勝入袋。（法新社）

克魯伯首局遭砲轟失2分，分別被白襪開路先鋒桑契斯（Yolmer Sanchez）和強打阿布瑞尤（Jose Abreu）敲出陽春砲，但隨後及時回神，投出4局三上三下，更一度連續解決12名打者，單局都至少送出2K以上，壓制力十足。

隊友也用火力相挺，1局上就灌進4分，包括英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的3分砲，首局首打席敲出三壘安打的林多（Francisco Lindor），第2局也開轟，成為本季第2位前2局就能擊出三壘安打和全壘打的球員。

英卡納西恩首局敲3分砲。（美聯社）

岡薩雷茲單場雙響砲。（今日美國）

印地安人攻勢仍不停歇，岡薩雷茲（Erik Gonzalez）3局、9局都敲出全壘打，單場上演雙響砲，共灌進4分打點，而艾倫（Greg Allen）也有全壘打演出，印地安人單場出現5轟，全場狂掃16安，終場以11：2大勝白襪，奪下隊史新高的15連勝。

克魯伯此役主投7局僅被敲出3支安打失2分，另有13次三振和1次保送，本季第15勝輕鬆入袋。15連勝的印地安人有望挑戰2002年運動家所締造史上第2長的20連勝。