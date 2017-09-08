MLB》小熊總教練神調度 小將扛首棒讓打線全醒了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕作客海盜四連戰最終回，小熊總教練梅登（Joe Maddon）讓哈普（Ian Happ）改打開路先鋒成功點燃進攻砲火，全場猛掃13安、前5局都有分數進帳，先發萊斯特（Jon Lester）繳6局優質先發、自己還敲1分打點二壘打，打擊復甦的小熊以8：2輕取海盜，以二連勝結束客場之旅。

小熊此次造訪匹茲堡嚴重熄火，前3戰合計僅拿4分吞下2敗，總教練梅登今重新安排先發打序，讓本季只當過7次開路先鋒的小將哈普改打第一棒，結果哈普繳出5支3成功帶動球隊猛攻，包括兩支二壘安打，還完成一次外野助殺，表現攻守俱佳。

梅登讓哈普當開路先鋒，成功帶動打線進攻。（資料照，美聯社）

海盜抗癌鬥士泰倫（Jameson Taillon）今銜命捍衛主場，不料遭遇小熊打線頑強抵抗，前5局局局掉分，4局上還被也是抗癌英雄的小熊先發萊斯特掃出帶有1分打點的二壘安打，5局上單局挨兩支二壘打被小熊取得6：1領先，僅投78球就被換下場。此役小熊先發僅1人未敲安，明星一壘手瑞佐 （Anthony Rizzo）單場2支2貢獻2打點，另獲2次保送，上壘率百分百。

小熊萊斯特此役主投6局雖有4次保送，用球數111球追平本季第二多，但讓海盜在得點圈有人時的打擊機會苦吞13支2，有效壓制對方打線，送出5次三振屢屢化險為夷，僅在3局下開局連投2保送後，被海盜擊出滾地推進丟掉唯一一分，投打俱佳笑納本季個人第10勝，僅投4.2局掉6分皆為責失的泰倫承擔敗投。

萊斯特投打俱佳笑納第10勝。（美聯社）

泰倫投不滿5局被KO吞敗。（USA Today Sports）