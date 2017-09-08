新人主播聲音好有磁性 鄉民讚：「耳朵懷孕惹」

新人主播KH首次登上LOL電競主播台就靠著流暢口條及帶有廣播人的磁性音韻收編觀眾。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2017 LMS春季升降賽7日進入次日賽程，但最令玩家及觀眾驚豔的，並非賽場上WS與AF的對決，而是首次登台的新人主播KH，首次登上LOL電競主播台的他靠著流暢口條及帶有廣播人的磁性音韻，讓許多觀看賽事的玩家紛紛被「收編」，還稱讚「耳朵都懷孕了」，對這位新人主播的播報內容可說是讚譽有嘉。

播報結束的晚上，KH也親自來到PTT LOL版發文，除了感謝大家的支持，也帶來自我介紹，KH說自己是2017年Garena黃金主播培訓的新學員，從大學就看著長毛、記得、湯米、克萊門、部分等主播播報比賽，一直夢想自己有一天也能進入電競舞台。

新人主播KH（取自KH臉書）

KH表示，今天首次登台，很感謝賽評烏龍幫了他好多，他覺得自己不是一個講話很幽默風趣的人，「但是跟烏龍一起，就好像起化學變化，感覺不一樣了 <3」。KH也感謝大家的批評、建議以及鼓勵，他會注意自己笑聲太多以及講話要留白不要把時間塞太滿的問題。

此外，在播報過程中，KH不斷能在播報中串起這種電視廣告台詞，也被賽評及鄉民虧不愧是「工商巨人」，對此，他自己則是表示「不是故意要工商」，只是在日常生活覺得這廣告有趣就會有印象，而播報就順口講出來，「不過好像變成另一種觀眾的記憶點了？也希望大家給我些建議」。